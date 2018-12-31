Kabataş Erkek Lisesi Galiçya Cephesi Şehitlerini Anacak

Kabataş Erkek Lisesi Uzakdoğu Asya ve Dünya Projesi kapsamında bir grup öğrenci, Galiçya Cephesi şehitlerini anmak için Çekya'ya gidecek.

Kabataş Erkek Lisesi Uzakdoğu Asya ve Dünya Projesi kapsamında bir grup öğrenci, Galiçya Cephesi şehitlerini anmak için Çekya'ya gidecek.



Kabataş Erkek Lisesi'nden yapılan açıklamaya göre, Uzakdoğu Asya ve Dünya Projesi öğrencileri, 18 Eylül'de eğitim öğretim yılı açılışı için okullarına gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'a "Galiçya şehitleri" hatırası için Çekya, Macaristan ve Polonya'yı ziyaret etmek istediklerini mektupla iletti.



Bunun üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla her ülkeye 12'şer kişinin ziyaret etmesi için gerekli çalışmalar başlatıldı.



Öğrenci ve öğretmenlerden oluşan 12 kişilik ilk ekip, 12-19 Ocak 2019'da Çekya'ya gidecek. Heyet, Prag, Karlovy Vary ve Pardubice kentlerinde bulunacak. Prag Büyükelçiliğinin desteğiyle 1348 yılında kurulan Charles Üniversitesinin Türkoloji Bölümü ile yapılan iş birliği kapsamında öğrenciler, 16 Ocak'ta her iki ülkenin Galiçya Cephesi ve 1.Dünya Savaşı'nda çeşitli cephelerde hayatını kaybeden askerleri hatırasına bir anma programı sunacak.



1.Dünya Savaşı'nda hayatını kaybeden Çek ve Türk askerler ve halk hatırasına yapılan Ağaç Bağışı belgesi, Charles Üniversitesi Türkoloji Bölümü Başkanı ile Prag Büyükelçisi Ahmet Necati Bigalı'ya verilecek.



Heyet, 14 Ocak'te Prag Büyükelçisi Bigalı ve büyükelçilik çalışanlarıyla görüşecek. 15 Ocak'ta Charles Üniversitesi'nde çeşitli temaslarda bulunacak heyet, Prag'ın tarihi ve kültürel yerlerini gezecek. Heyet, 13 Ocak'ta ise Atatürk'ün 1 Haziran-28 Temmuz 1918'de kaldığı Karlovy Vary'de müze haline dönüştürülen odasını ziyaret edecek.



İlk ziyaretini yapacak heyet, 19 Ocak'ta Türkiye'ye dönecek.

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