Kabataş Erkek Lisesi öğrencilerinden Ata'ya hakarete tepki! Hep bir ağızdan Atatürk'ün Gençliğe Hitabesi'ni okudular - Son Dakika

İstanbul Kabataş Erkek Lisesi'nde çekilen video Türkiye'yi adeta ayağa kaldırdı. 3 öğrencinin ellerine aldıkları UIu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün posterini bıçakla paramparça ettikleri görüntüler büyük tepki çekerken, Milli Eğitim Bakanlığı, İstanbul Valiliği ve İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, okul yönetiminin gerekli işlemleri başlattığı ve olaya karışan öğrencilere disiplin işlemi uygulandığı bildirildi.

"SALDIRI KİMDEN VE NEREDEN GELİRSE GELSİN MÜSAMAHA GÖSTERİLMEYECEKTİR"

Milli Eğitim Bakanlığı'nın yaptığı açıklamada, "Cumhuriyetimizin kurucusu Başöğretmen Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere milli ve manevi şahsiyetlerimize yönelik saldırılara kimden ve nereden gelirse gelsin müsamaha gösterilmeyecektir" ifadeleri kullanılırken, lisenin öğrencilerinin yaptığı açıklamada ise "Biz öğrenciler bu olayda adı geçen, ses çıkartmayan, kesin bir tavırla olayın karşısında durmayan herkesi kınıyoruz" ifadeleri kullanıldı. Olayın hemen ardından İstanbul Valiliği ve İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada söz konusu öğrenciler hakkında okul tarafından disiplin işlemi uygulandığı ve konuyu ayrıntılı olarak incelemesi için müfettiş görevlendirmesi yapıldığı belirtildi.

HEP BİR AĞIZDAN ATATÜRK'ÜN GENÇLİĞE HİTABESİ'Nİ OKUDULAR

Art arda gelen açıklamaların ardından bugün Kabataş Erkek Lisesi öğrencileri de okulun önünde büyük bir eylem gerçekleştirdi. Onlarca öğrenci hep bir ağızdan Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün Gençliğe Hitabesi'ni okudu.