Kabataş-Mecidiyeköy-Mahmutbey hattında raylar birleştirildi - Son Dakika
Üye Girişi

Kabataş-Mecidiyeköy-Mahmutbey hattında raylar birleştirildi

03.03.2022 18:00
Kabataş-Mecidiyeköy-Mahmutbey hattında raylar birleştirildi

Kabataş-Mecidiyeköy-Mahmutbey hattındaki raylar İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun katıldığı törenle birleştirildi.

Kabataş-Mecidiyeköy- Mahmutbey hattındaki raylar İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun katıldığı törenle birleştirildi.

Kabataş - Mecidiyeköy - Mahmutbey metrosunun tamamlanan birinci etabının ardından hattın ikinci etabı olan Kabataş kesiminde de rayların birbirine bağlanması için tören düzenlendi. Ray birleştirme törenine İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile birlikte CHP Grup Başkanvekili Engin Altay ve İYİ Parti Genel Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu da katıldı. Törende konuşan İmamoğlu, buradaki hatların yıl sonuna kadar yetiştirilip Mecidiyeköy'e, Mahmutbey'den gelen vatandaşları da hem Fulya'ya hem Yıldız'a 7-8 dakikalık bir aktarma ile ulaştırmayı planladıklarını söyledi.

YIL SONUNA YETİŞTİRİLMESİ PLANLANIYOR

Törene katılan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Bugün Mecidiyeköy, Fulya, Kabataş üzerinden devam eden hattımızdayız. Bu hat üzerinde birkaç önemli unsur var. Bir tanesi Beşiktaş'taki tarihi kazı. Ne yazık ki bunun zamanı belirlenemiyor. Çok ince bir iş. Orada gerçekten önemli, tarihi kalıntılara ulaşıldı. Bu sürece dair o ince çalışma yoğun bir şekilde devam ediyordu. 2020 nisan, mayıs gibi kazıyı başlattık ve gerçekten çok yoğun bir kazı çalışması orada sürüyor. Aynı şekilde Kabataş'ta da bir kazı çalışması var. Oradaki daha hafif bir süreç. Kalıntılar, Beşiktaş'ta ki gibi aynı derinlikte değil, aynı tarihi geçmişe de sahip değil. Tahminimiz oradaki çalışmaların 4-5 ay içerisinde bitecek olması yönünde. Burada Fulya'yı ve Yıldız'ı yıl sonuna kadar yetiştirip, bu hatları bağlantı şekliyle Mecidiyeköy'e gidiş-geliş yapacak biçimde bir nevi Mecidiyeköy'e Mahmutbey'den gelen vatandaşımızı hem Fulya'ya hem Yıldız'a 7-8 dakikalık bir aktarma ile ulaştırmış olacağız. Beşiktaş'ta ki kazının belirsiz olması sebebiyle, oradaki istasyonumuzun açılış tarihini ne yazık ki belirleyemiyoruz. Ama Kabataş ile ilgili daha hızlı hareket edeceğiz. Dolayısıyla Fulya ve Yıldız'ı bu yılın sonuna, Kabataş'ı da 2024'e hazırlamak istiyoruz" dedi.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun konuşmasının ardından ray kaynatma törenine geçildi. Ray birleştirme töreninden sonra İmamoğlu, metro hattı inşaatındaki çalışmaları inceledi.

(Yunus Emre Şeker - Batuhan Altınbaş/ İHA)

Kabataş-Mecidiyeköy-Mahmutbey hattında raylar birleştirildi
Kabataş-Mecidiyeköy-Mahmutbey hattında raylar birleştirildi
Kabataş-Mecidiyeköy-Mahmutbey hattında raylar birleştirildi

YORUMLAR
500
İBB Sözcüsü Murat Ongun'dan akaryakıta gelen zamlara tepki! İBB Sözcüsü Murat Ongun'dan akaryakıta gelen zamlara tepki! KABATAŞ-MECİDİYEKÖY-MAHMUTBEY METRO HATTINDAKİ SON RAYLARIN KAYNATMA İŞLEMİ YAPILDI KABATAŞ-MECİDİYEKÖY-MAHMUTBEY METRO HATTINDAKİ SON RAYLARIN KAYNATMA İŞLEMİ YAPILDI

istanbul büyükşehir belediyesi, Ekrem İmamoğlu, Mecidiyeköy, Mahmutbey, Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Kabataş-Mecidiyeköy-Mahmutbey hattında raylar birleştirildi - Son Dakika


Son Dakika
18:28 Zelenski basın toplantısında uyardı: Biz yok olursak sırada 4 ülke var
18:05 Metro hattında intihar girişimi! İTÜ istasyonu yarım saat sonra kullanıma açıldı
18:02 Putin'den Ukrayna ile devam eden müzakerelerle ilgili açıklama: Uzaması Rusya'nın taleplerini artırır
17:59 Saldırının sekizinci gününde tüm dünyanın gözü Belarus sınırındaki Brest'te! Rusya-Ukrayna barış görüşmelerinin ikinci turu başladı
17:57 Torrent'in Aytaç Kara ve Assunçao raporu şaşırttı: Oynayamayacakları bile bile bazı oyuncular nasıl alınmış
17:34 Otel çıkışı içki şişesini saklamaya çalışmıştı! Sosa'nın süresiz kadro dışı kaldığı iddia edildi
17:31 Benzine bugün 53 kuruş, motorine ise 1 lira 33 kuruş zam geldi
17:18 Putin'in yanından ayırmadığı çantanın sırrı ne? Rusya Devlet Başkanı nükleer silah kullanma kararını anında iletilebiliyor
17:06 Çarpıcı görüntüler! Kiev sınırında yakalanan 3 sabotajcı gözaltına alındı
17:02 Savaştan kaçan Daniel Farke, Türkiye'ye geliyor! Beşiktaş ile masaya oturacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.03.2022 18:33:13. #1.12#
SON DAKİKA: Kabataş-Mecidiyeköy-Mahmutbey hattında raylar birleştirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement