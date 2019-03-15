Kabataş Meydanı ve Transfer Merkezi Projesi'nin İlk Etabı Tamamlandı

TEMMUZ 2016'da yapımına başlanan Kabataş Meydanı ve Transfer Merkezi Projesi'nin ilk etabı tamamlandı.

TEMMUZ 2016'da yapımına başlanan Kabataş Meydanı ve Transfer Merkezi Projesi'nin ilk etabı tamamlandı. Bugünden itibaren Adalar ve Boğaz hattına düzenli vapur seferlerine başlanan iskelede, İBB Halkla İlişkiler Müdürlüğü'ne bağlı Beyaz Masa - Beyaz Karanfil ekipleri ilk yolculara karanfil dağıttı.



Kabataş Meydanı ve Transfer Merkezi Projesini'nin yapımı Temmuz 2016'da başlamıştı. Projenin ilk etabında, Şehir Hatları'na ait 708 metrekarelik geçici terminal binası (İskele 1) ile Şehir Hatları'nın sefer yapacağı ve gemi bağlayacağı 2 iskelenin yapımı (İskele 2 ve İskele 3) bitirildi. Bugünden itibaren Adalar ve Boğaz hattına düzenli vapur seferleri yapılmaya başlandı.



KABATAŞ-ADALAR VAPURU EMİNÖNÜ VE KADIKÖY'E UĞRAYACAK



15 Mart ? 7 Nisan tarihleri arasında düzenlenecek deneme seferleri, sadece Kabataş'tan Adalar'a olacak. Seferler sabah ve akşam yoğun saatlerde gidiş yönünde Eminönü ve Kadıköy iskelelerine uğramalı olarak gerçekleştirilecek.



Kabataş'tan 06.35'te kalkan ilk vapur, Eminönü ve Kadıköy'e de uğrayacak. İlk sefer hafta sonu 7.15'te, son sefer ise 22.45'te yapılacak. Deneme seferleri 7 Nisan'a kadar, 24 gün sürecek. Adalar'a ise sabah 2, akşam 4 olmak üzere günde 6 sefer yapılacak. 1 Nisan tarihinde Adalar hattına 21.15 seferi de ilave edilerek sefer sayısı 7'ye çıkarılmış olacak.



Kabataş'tan Üsküdar ve Kadıköy seferlerine bir süre önce başlayan Dentur ve Turyol motorlarının Kabataş-Üsküdar ve Kabataş-Kadıköy hatları da İBB'nin denetiminde seferlerine devam edecek.



KABATAŞ TRANSFER MERKEZİ EKİM 2020'DE TAMAMLANACAK



Ekim 2020'de tamamlanacak Kabataş Transfer Merkezi'nin ilk etabında 3 ayrı yolcu salonu, iskele amirliği, personel donatı alanından oluşan iskele binasına, sefer saatlerini gösteren dijital panolar, biletmatik ve turnikeler yerleştirildi. Proje kapsamında 4 adet iskelenin 2'sinin yapımı tamamlandı. İskeleye Şehir Hatları'na ait 3 vapur ve 5 yolcu motoru yanaşabiliyor. Betonarme kısmı yapılan 2 adet iskelenin ise, üst bağlantı ve yanaşma elemanları yapılacak. İskeleler tamamlandığında Şehir Hatları'nın yanı sıra; motorlar, İdo ve Budo gemileri Kabataş'tan sefer yapabilecek. Ayrıca, turistik gemiler de yolcu indirip bindirebilecek. Projede, daha önce martı şeklinde tasarlanan terminal binası da klasik Osmanlı yapısı da şeklinde inşa edilecek.



MEYDANIN ALTINA OTOPARK İNŞA EDİLECEK



Kabataş Meydanı'nın çevre düzenlemesinin yapımına da başlandı. Projenin ikinci etabı için, 32 bin 500 metrekarelik meydan yapılacak. 18 bin 400 metrekaresi sert zemin, 14 bin 142 yeşil alan olacak. Meydan üzerinde iskelelerin önünde 3 adet terminal binası yapılacak. Meydanın altında 700 otomobil, 26 engelli aracı ve 95 otobüs kapasiteli 2 katlı yer altı otoparkı olacak. Otoparkın 1'inci katında birkaç dükkanlık alışveriş merkezi, 2'nci katında ise küçük bir çarşı da bulunacak.



240 BİN YOLCU KAPASİTELİ



2'nci etap tamamlandığında Kabataş meydanı; deniz araçları, metro, füniküler, tramvay, otobüs gibi toplu ulaşım sistemlerinin entegre olacağı ve otoparkın yer aldığı önemli bir transfer merkezi olacak. Vapurdan inen yolcular, meydandan bir kat inerek otoparka; 2 kat inerek füniküler ve metro istasyonları ile otoparkın 2'nci katına ulaşabilecek. Tramvaya ise, meydandan direkt geçilecek. Kabataş Transfer Merkezi 240 bin yolcu kapasitesine sahip olacak. - İstanbul

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