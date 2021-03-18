Kabataş öğrencilerinden Çanakkale Zaferi'ne özel türkü ve klip - Son Dakika

Kabataş öğrencilerinden Çanakkale Zaferi'ne özel türkü ve klip

18.03.2021 11:21
Kabataş öğrencilerinden Çanakkale Zaferi'ne özel türkü ve klip, System.String[]

Çanakkale Deniz Zaferi'nin yıl dönümü dolayısıyla Kabataş Erkek Lisesi öğrencilerinden Ebrar Nur Yüzer ve müzik öğretmeni Aysun Açıkalınyiğit'in yazıp bestelediği "Çanakkale Yolları" adlı türküye okulun öğrencileriyle dönem klibi hazırlandı.

Çanakkale Deniz Zaferi'nin yıl dönümü dolayısıyla Kabataş Erkek Lisesi öğrencilerinden Ebrar Nur Yüzer ve müzik öğretmeni Aysun Açıkalınyiğit'in yazıp bestelediği "Çanakkale Yolları" adlı türküye okulun öğrencileriyle dönem klibi hazırlandı.

18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 106. yıl dönümüne özel yazdıkları türküyü besteleyen Kabataş Erkek Lisesi öğrencileri ve müzik öğretmenleri, dönem kostümleriyle klip çekti. Sınıf sahneleri okul içindeki sıralarda ve greenbox tekniğiyle görsel sanatlar öğretmeni Hakan Sümer tarafından, dış çekimler Riva'da tamamlandı. Okulda öğrenciyken Çanakkale'de cepheye giden öğrencileri oynayan liseli gençler, duygu dolu anlar yaşadı.

Kabataş Erkek Lisesi 12. sınıf öğrencisi Ebrar Nur Yüzer, türkünün sözlerini iki sene önce bir Çanakkale programı kapsamında yazdığını ve Çanakkale ruhundan ilham aldığını söyledi.

Yüzer, bunun kendileri için çok önemli bir proje olduğunu kaydederek, "Türkünün sözlerini yazarken de çok duygulandım. Aysun hocamız sınıfa geldiğinde nakaratı gösterdi. Türkünün sözlerini, Çanakkale'ye gittiğimde hissettiğim duyguları düşünerek, okulumuzun 100 küsur sene önce verdiği şehitlerini düşünerek, mezun öğrenci veremediği zamanları düşünerek yazdım." dedi.

Türküyü seslendiren ve klipte oynayan 12. sınıf öğrencisi Ömür Abay ise çekimleri yaparken adeta o günleri yaşadıklarını dile getirdi.

Abay, "Bu savaşta yaşanan duyguları insanlara hissettirmek gibi bir gaye var. Böyle bir gaye için bu türküyü söyledik. Benim için çok güzeldi. Klip çekilirken arkadaşlarımızı asker kıyafetiyle görünce duygulandık. Daha sonra da klibi ağlayarak izledik. 106 yıl önce Kabataş'ın ilk mezunları orada şehit oldu. Kabataş Erkek Lisesi 4 sene mezun veremedi. Onun getirdiği hissiyatla ortaya böyle bir proje çıktı." ifadelerini kullandı.

"Savaş şartlarında çoğunun mezarları bile olmadı"

Türkünün hem yazılmasında hem de bestelenmesinde öğrencilerine yardımcı olan müzik öğretmeni Aysun Açıkalınyiğit de meslek hayatı boyunca pek çok etkinlik yaptıklarını fakat Çanakkale şehitleriyle ilgili olanların her zaman kendisini daha çok etkilediğini belirtti.

Açıkalınyiğit, "Şu hep aklıma geldi: 'Ya o dönem öğretmen olsaydım ve cepheye giden benim öğrencilerim olup da geri dönemeseydi.' O yüzden oraya gidip dönmeyen meslektaşlarım ve öğrencilerimiz adına bu türküyü yaptık." değerlendirmesini yaptı.

Türküde geçen, "Çanakkale yolları mayın düzülü, sevdiğimin yanağında yaşlar dizili, 15'liğim alnıma ecel yazılı, ötme bülbül ötme garip gömülmez, bir destan yazıldı buradan geçilmez." mısralarını okuyan Açıkalınyiğit, türkünün anlattığı hikayeye ilişkin de şunları söyledi:

"Bülbül sevgiyi anlatan bir kuştur. Garipten kastımız giden çocuklarımızın bazılarının belki isimleri bile bilinmiyor. Savaş şartlarında çoğunun mezarları bile olmadı. Garip çocuklarımız onlar. Gerçekten büyük bir destan yazdılar. Ülkemizin birlik beraberliği için, ayakta durması için çok önemli bir mücadele verdiler, hepsinin ruhu şad olsun."

Kabataş Erkek Lisesi, Çanakkale, 18 mart, Müzik, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kabataş öğrencilerinden Çanakkale Zaferi'ne özel türkü ve klip - Son Dakika


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