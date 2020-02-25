Kabataş'taki öğrencilere spor malzemesi desteği - Son Dakika
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Kabataş'taki öğrencilere spor malzemesi desteği

7 saat önce

Gençlik ve Spor Bakanlığınca okullarda spor faaliyetlerinin artırılması için alınan spor malzemeleri, Kabataş ilçesindeki okullara dağıtıldı.

Kabataş'taki öğrencilere spor malzemesi desteği, System.String[]

Gençlik ve Spor Bakanlığınca okullarda spor faaliyetlerinin artırılması için alınan spor malzemeleri, Kabataş ilçesindeki okullara dağıtıldı.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, ilçedeki okullara malzemelerin dağıtımı için Senai Yediyıldız Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde tören düzenlendi.

AK Parti Ordu Milletvekili Şenel Yediyıldız, törende yaptığı konuşmada, Bakanlığın, gençlere spor yapmaları için büyük bir imkan sağladığını belirtti.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Genç ise söz konusu programın, spor adına mutluluk dolu bir an olduğunu vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Çünkü akademik hedeflerinizin yanı sıra sporla uğraşıyor olmanız bizleri sevindiriyor. Sizlerin daha fazla sportif aktivitelere katılabilmeniz için çalışıyoruz. Bu doğrultuda desteklerinden dolayı Gençlik ve Spor Bakanımız Sayın Mehmet Muharrem Kasapoğlu'na, Bakanlığımız yöneticilerine, sayın vekilimize ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum."

Konuşmaların ardından Bakanlık desteğiyle alınan spor malzemeleri, ilçede bulunan okullara teslim edildi.

Törene, Kaymakam Muhammet Fatih Demirel, Belediye Başkanı Yakup Yılmaz, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Ender Yanık, İlçe Milli Eğitim Müdürü Süleyman Pehlivan, okul müdürleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Kabataş, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.02.2020 11:42 Kaynak: AA
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