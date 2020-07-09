Kabataş'taki reklam panosunda yapılan çizimin sanığı hakim karşısında - Son Dakika

Kabataş'ta reklam panosunda yer alan resimdeki Türk bayrağının ay yıldızındaki hilale boynundan asılmış gölge bir insan silueti yaptığı ve sosyal medyada Cumhurbaşkanına hakaret ettiği iddiasıyla hakkında 11 yıla kadar hapis istemiyle dava açılan sanık Ömürcan İşcan hakim karşısına çıktı.

İstanbul 20. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuksuz sanık Ömürcan İşcan ile avukatı katıldı. Mahkeme, eksikliklerin tamamlanması için duruşmayı erteledi.

İDDİANAMEDEN

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, suç tarihinde emniyet birimlerine yapılan ihbarda, 'Kabataş iskelesinin önündeki levhalarda Türk bayrağı ile ilgili kötü şeyler var' denilmesi üzerine ihbar ile ilgili Beyoğlu Güvenlik Büro Amirliği ekiplerince incelenmek üzere olay yerine gidildiği anlatıldı.

İddianamede, Kabataş tramvay durağı karşısında Beşiktaş istikametinde bulunan İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ait panolarında sergilenen ressam Devrim Erbil'in eserlerinin suretlerinden biri üzerine sol üst tarafta çizili Türk bayrağının ay yıldızındaki hilale boynundan asılmış gölge bir insan silueti çizildiği, bu şekilde 'Türk bayrağını alenen aşağılama' suçunun işlendiği belirtildi.

Olaya ilişkin güvenlik kamera görüntülerinin incelendiğinin belirtildiği iddianamede, şüphelinin Ömürcan İşcan olduğu, olay yerindeki diğer 5 şüphelinin ise suça konu eylem ile ilgili etkileri olmamaları nedeniyle ek kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verildiği kaydedildi.

Şüpheli Ömürcan İşcan'ın Twitter hesabında yaptığı paylaşımların da anlatıldığı iddianamede, 'Cumhurbaşkanına hakaret' ve 'Devletin egemenlik alametlerini aşağılama' suçlarından 2 yıldan 11 yıl 2 aya kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

(İHA)