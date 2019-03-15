Son Dakika Haberleri: Kabataş Transfer Merkezi'nde Adalar ve Boğaz Hattı Seferleri Başladı

Kabataş Transfer Merkezi'nde Adalar ve Boğaz Hattı Seferleri Başladı

23 dakika önce

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından ilk etabı tamamlanan "Kabataş Meydanı ve Transfer Merkezi" projesi ile bugün itibariyle Adalar ve Boğaz hattına düzenli vapur seferlerine başlandı.

Kabataş Transfer Merkezi'nde Adalar ve Boğaz Hattı Seferleri Başladı, System.String[]
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından ilk etabı tamamlanan "Kabataş Meydanı ve Transfer Merkezi" projesi ile bugün itibariyle Adalar ve Boğaz hattına düzenli vapur seferlerine başlandı. İBB Beyaz Masa ekibi tarafından ise vapur seferlerinin ilk yolcularına karanfil dağıtıldı.

Temmuz 2016'da yapımına başlanan Kabataş Meydanı ve Transfer Merkezi Projesi'nin ilk etabı tamamlandı. Projenin ilk etabında şehir hatlarına ait 708 metrekarelik geçici terminal binası ile şehir hatlarının sefer yapacağı ve gemi bağlayacağı iki iskelenin yapımı bitirildi. Üç yolcu salonu, iskele amirliği, personel donatı alanından oluşan iskele binasına, sefer saatlerini gösteren dijital panolar, biletmatik ve turnikeler yerleştirildi. Bugün itibari ile de Adalar ve Boğaz hattında düzenlenen seferler başladı. İBB Beyaz Masa ekibi tarafından ise vapur seferlerinin ilk yolcularına karanfil dağıtıldı.

"Uzun süredir beklediğimiz bir hizmetti"

İskeleyi çok beğendiğini ifade eden bir yolcu, "Uzun süredir beklediğimiz bir projeydi. Bir kısmı bugün hizmete açıldı. Bundan gayet mutluyuz. Çünkü baya bir mağdur olmuştuk. Artık daha da rahatlayacağız. İstanbul Büyükşehir Belediyesine gerçekten teşekkür ediyoruz. Çok güzel bir yapı olmuş. Bina ve iskeleler çok güzel" diye konuştu. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.03.2019 11:02 Kaynak: İHA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Kabataş Meydanı ve Transfer Merkezi Projesi'nin İlk Etabı Bugün Hizmete Başladı Son Dakika! MİT TIR'larının Durdurulması Olayının İhbarcısı Mustafa İlhan Ordu'da Yakalandı

Fırsatçılar İş Başında! Domates Fiyatlarına Zam Yaptılar Erdoğan'ın Canlı Yayınına "Yumurta" Sorusu Damga Vurdu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.3.2019 11:25:19. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kabataş Transfer Merkezi'nde Adalar ve Boğaz Hattı Seferleri Başladı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]