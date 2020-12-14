Kabatepe-Gökçeada feribot hattında yarınki seferlerden 3'ü iptal edildi - Son Dakika

Çanakkale Boğazı ile adalar hattında ulaşımı sağlayan GESTAŞ AŞ, yarın Kabatepe'den 05.00 ve 09.00 ile Gökçeada'dan 07.00 seferinin yapılamayacağını duyurdu.

Hem kavga ettiği karısını hem de kendilerini ayırmaya çalışan baldızını bıçakladı