Kabatepe-Gökçeada feribot hattında yarınki seferlerden 2'si iptal edildi - Son Dakika

Kabatepe-Gökçeada feribot hattında yarınki seferlerden 2'si iptal edildi
06.01.2021 22:27
Kuzey Ege'de fırtına deniz ulaşımını olumsuz etkiliyor.
Kuzey Ege'de fırtına deniz ulaşımını olumsuz etkiliyor.
Kuzey Ege'de etkili olması beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle Kabatepe- Gökçeada hattında yarın yapılacak bazı seferler iptal edildi.
Çanakkale Boğazı ile Adalar hattında ulaşımı sağlayan GESTAŞ AŞ, yarın Kabatepe'den 05.00 ile Gökçeada'dan 07.00 seferinin yapılamayacağını duyurdu.
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