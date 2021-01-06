Kabatepe-Gökçeada feribot hattında yarınki seferlerden 2'si iptal edildi - Son Dakika

Kabatepe-Gökçeada feribot hattında yarınki seferlerden 2'si iptal edildi

06.01.2021 22:27
Kabatepe-Gökçeada feribot hattında yarınki seferlerden 2'si iptal edildi, System.String[]

Kuzey Ege'de fırtına deniz ulaşımını olumsuz etkiliyor.

Kuzey Ege'de fırtına deniz ulaşımını olumsuz etkiliyor.

Kuzey Ege'de etkili olması beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle Kabatepe- Gökçeada hattında yarın yapılacak bazı seferler iptal edildi.

Çanakkale Boğazı ile Adalar hattında ulaşımı sağlayan GESTAŞ AŞ, yarın Kabatepe'den 05.00 ile Gökçeada'dan 07.00 seferinin yapılamayacağını duyurdu.

Fırtına, Ege, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kabatepe-Gökçeada feribot hattında yarınki seferlerden 2'si iptal edildi - Son Dakika


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