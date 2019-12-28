Kabatepe hattında bazı feribot seferleri iptal edildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kabatepe hattında bazı feribot seferleri iptal edildi - Son Dakika

Kabatepe hattında bazı feribot seferleri iptal edildi

6 saat önce

ÇANAKKALE'de, Kuzey Ege Denizi'nde beklenen poyraz fırtınası nedeniyle, Gökçeada- Kabatepe hattında yarın yapılması planlanan bazı feribot seferleri iptal edildi.

Kabatepe hattında bazı feribot seferleri iptal edildi, System.String[]

ÇANAKKALE'de, Kuzey Ege Denizi'nde beklenen poyraz fırtınası nedeniyle, Gökçeada- Kabatepe hattında yarın yapılması planlanan bazı feribot seferleri iptal edildi.

Kuzey Ege'de beklenen poyraz fırtınası nedeniyle, Gestaş firması Gökçeada- Kabatepe arasında yarın yapılması planlanan bazı feribot seferlerinin iptal edildiğini duyurdu. Buna göre, Gökçeada'dan saat 07.00, 13.00 ve 18.00'deki, Kabatepe'den ise, saat 09.00 ve 20.00'deki tarifeli seferler yapılmayacak. Günün tek seferi ise Gökçeada'dan saat 10.00, Kabatepe'den saat 15.00'de gerçekleşecek.

Bozcaada- Geyikli, Çanakkale- Eceabat, Çanakkale- Kilitbahir ve Lapseki- Gelibolu arasındaki seferlerde ise şu an için iptal bulunmuyor.

KUZEY EGE DENİZİ'NDE FIRTINA BEKLENİYOR

Meteoroloji 2'nci Bölge Müdürlüğü Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi, rüzgarın, Kuzey ve Orta Ege'de yarın kuvvetini artırarak, kuzey ve kuzeydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde, saatte 50- 75 kilometre hızla fırtına, yer yer 9 kuvvetinde, saatte 90 kilometre hızla kuvvetli fırtına şeklinde esmesinin beklendiğini duyurdu. Fırtınanın, salı günü öğle saatlerden itibaren etkisini kaybetmesi bekleniyor.


Ege Denizi, Çanakkale, Gökçeada, Ege, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.12.2019 09:51 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

İstanbul'da Silivri ve Çatalca'nın ardından Maltepe'de de kar yağışı başladı
Bebeğe isim koyma tartışmasında 6'ncı kattan atlayarak intihar etti Terör suçlusuyla isim benzerliğinden dolayı belediyedeki işinden oldu ABD'de yolcu uçağı otoparka düştü: 5 ölü, 1 ağır yaralı

Son Dakika Haberleri
03:54 Denizli'de polisten huzur operasyonu - Son Dakika
03:46 Trablus Parlamentosu, Güney Kıbrıs ile diplomatik ilişkilerin kesilmesini istedi - Son Dakika
03:34 Burkina Faso'nun 6 bölgesinde OHAL bir yıl uzatıldı - Son Dakika
02:57 Duman Almanya'da konser verdi - Son Dakika
02:38 DHA YURT BÜLTENİ - 19 - Son Dakika
23:44 İstanbul'da Silivri ve Çatalca'nın ardından Maltepe'de de kar yağışı başladı - Son Dakika
23:21 Bebeğe isim koyma tartışmasında 6'ncı kattan atlayarak intihar etti - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.12.2019 04:14:41. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Kabatepe hattında bazı feribot seferleri iptal edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]