Kabatepe hattında yarın sabah feribot seferleri iptal edildi - Son Dakika

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Kabatepe hattında yarın sabah feribot seferleri iptal edildi
6 saat önce
ÇANAKKALE'nin Gökçeada ilçesine olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın sabah yapılması planlanan feribot seferleri iptal edildi.
Haber Yayın Tarihi: 05.02.2020 09:45 Kaynak: DHA
ÇANAKKALE'nin Gökçeada ilçesine olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın sabah yapılması planlanan feribot seferleri iptal edildi.
Çanakkale Boğazı ile Adalar hattında yolcu ve araç taşımacılığı yapan Gestaş firması, Kuzey Ege Denizi'nde yarın beklenen lodos fırtınası nedeniyle, Gökçeada- Kabatepe arasında sabah yapılması planlanan feribot seferlerinin iptal edildiğini duyurdu. Buna göre; Gökçeada'dan Kabatepe'ye saat 07.00 ve Kabatepe'den Gökçeada'ya ise saat 09.00'daki feribot seferleri iptal edildi.
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