" Kabbara" Suriye sınırındaki Kilis'e değer katıyor - Son Dakika

" Kabbara" Suriye sınırındaki Kilis'e değer katıyor

" Abbara" Suriye sınırındaki Kilis'e değer katıyor Kilis'te, geçmişi yüz yıllar öncesine dayanan Abbaralar (kabaltı) güzelliği, mimarisiyle kentin tarihine renk katıyor.

" Abbara" Suriye sınırındaki Kilis'e değer katıyor

KİLİS - Kilis'te, geçmişi yüz yıllar öncesine dayanan Abbaralar (kabaltı) güzelliği, mimarisiyle kentin tarihine renk katıyor.

Güneydoğu Anadolu Bölgesi illerinin en önemli tarih detaylarından olan Abbaralar (kabaltı) günümüzde dimdik ayakta duruyor. Yüzlerce güzel ev ve sokaktan oluşan dokunun önemli bir kısmının bozulmadan günümüze ulaşmış olmasının turizm açısından büyük bir kazanç olduğu belirtiliyor.

Sivil mimari dokusunun ve anıtsal mimari dokusunun önemli bir kısmını koruyarak günümüze ulaşmış ender şehirlerden biri olan Kilis'teki kabaltılar dışarıdan kente gelen yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekiyor.

GAP kapsamında bulunan Kilis, Şanlıurfa, Adıyaman, Batman, Diyarbakır, Gaziantep, Mardin, Siirt ve Şırnak'ta toplam 9 kabaltı ve 5 konak kabaltı olmak üzere toplam 14 kabaltı, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın mimarlık örneği listesinde yer alıyor. Suriye sınırında bulunan Kilis'te, Kabaltı ile konak kabaltıların 6 tanesi kentte bulunuyor.

Kilis'te birçok sokakta rastlanan, genellikle 5-15 metre uzunluğunda, 1,5-2,5 metre genişliğinde olan çıkmaz sokaklar konumundaki kabaltılar, mahallenin ana yolundan ayrılarak daha da bir kişiselleşmiş özel yollar olarak değerlendiriliyor.

Abbara Nedir?

Güneydoğu Anadolu Bölgesi'ndeki illerde örgü teknikleri kullanılarak inşa edilmiş, eğrisel yüzey ya da yüzeylerden oluşan mimari örgü öğesine abbara ya da kabaltı denir. Abbaralar bazen sivri kemerli, basık kemerli veya yuvarlak kemerli olup, örgü sistemi beşik tonoz, çapraz tonoz olarak karşımıza çıkar. Evlere girişte yapılan sahanlıklar, bazen sokak üstlerinde, altta bir geçit bırakarak yapılmış odalar (abbaralar), ortak kullanım alanları ile özel kullanım alanlarının ara kesitlerinde nasıl bir yapılanma içinde olduğunu gösteriyor. Abbaraların alt kısmı kamuya, üst kısmının ise mülk sahibinin mülkiyetinde olduğu belirtiliyor. Abbaralar, yazın sıcaktan korurken, kısa bir an için de olsa serinliğinden, gölgesinden faydalanılan, soluklanılan geçitler olduğu biliniyor.

Kabbara Suriye sınırındaki Kilis'e değer katıyor

Güneydoğu Anadolu Bölgesi, Suriye, Kilis, Kültür Sanat, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.08.2020 11:52

Kaynak: İHA

Son Dakika Kültür Sanat ' Kabbara' Suriye sınırındaki Kilis'e değer katıyor - Son Dakika
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