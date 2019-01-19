Son Dakika Haberleri: Kabe'yi Çekirgeler ve Hamam Böcekleri Bastı Sonra Bu Kaydedildi. Kaydedilmeseydi İnanmazdın

Kabe'yi Çekirgeler ve Hamam Böcekleri Bastı Sonra Bu Kaydedildi. Kaydedilmeseydi İnanmazdın

1 saat önce

İslam dininde şehirlerin anası olarak görülen Mekke Hz. Muhammed'in doğduğu ve İslam'ın ortaya çıktığı bir şehir olduğu gibi, çok eski zamanlarda kurulmuş olması ile de bu unvanı almıştır.

İslam dininde şehirlerin anası olarak görülen Mekke Hz. Muhammed'in doğduğu ve İslam'ın ortaya çıktığı bir şehir olduğu gibi, çok eski zamanlarda kurulmuş olması ile de bu unvanı almıştır. Bunun yanında Mekke'nin fethedilmesiyle İslam dininin de doğmuş olması bu şehri kutsal bir şehir yapmaktadır.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.01.2019 06:37 Kaynak: Youtube

Mekke, Genel
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