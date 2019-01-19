Kabe'yi Çekirgeler ve Hamam Böcekleri Bastı Sonra Bu Kaydedildi. Kaydedilmeseydi İnanmazdın

İslam dininde şehirlerin anası olarak görülen Mekke Hz. Muhammed'in doğduğu ve İslam'ın ortaya çıktığı bir şehir olduğu gibi, çok eski zamanlarda kurulmuş olması ile de bu unvanı almıştır.

İslam dininde şehirlerin anası olarak görülen Mekke Hz. Muhammed'in doğduğu ve İslam'ın ortaya çıktığı bir şehir olduğu gibi, çok eski zamanlarda kurulmuş olması ile de bu unvanı almıştır. Bunun yanında Mekke'nin fethedilmesiyle İslam dininin de doğmuş olması bu şehri kutsal bir şehir yapmaktadır.

Son Dakika » Genel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: Youtube

Türkiye'de İlk Yüz Nakli Yapılan Hastayı Gören, Şaşıp Kalıyor

Çankırı'da Bulunan 5 Bin Yıllık Mağara, Türkiye'nin 400 Yıllık İhtiyacını Karşılayacak Rezerve Sahip

Osmanlı Partisi Genel Başkanı İbrahim Ünye, Boş Meydana Konuştu