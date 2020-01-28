Kabe'de depremzedeler için dua - Son Dakika
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Kabe'de depremzedeler için dua

6 saat önce

Umre için kutsal topraklara giden Malatyalılar, depremde vefat edenler ve zarar görenler için dua etti.

Umre için kutsal topraklara giden Malatyalılar, depremde vefat edenler ve zarar görenler için dua etti.

Kutsal topraklarda bulunan Malatyalılar, Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen 6.8 şiddetindeki depremde hayatını kaybeden, yaralanan ve mağdur olanlar için dualarını eksik etmedi. Malatya'dan yarıyıl tatilinde Mustafa Karmış koordinesinde umreye gidenler hep bir ağızdan, "Allah'ım, ülkemizde meydana gelen depremde şehit olan kardeşlerimiz var. Yarabbi, geride kalan yakınlarına ne olur yardım eyle. Yarabbi yaralarını sarabilmeyi nasip et Allah'ım. Yakınları vefat edenlere sabırlar ihsan eyle. Yarabbi onlara yardım et. Bize de onlara yardım edebilmeyi nasip et. Amin" diyerek dua etti.

(İHA)

Kabe'de depremzedeler için dua

Sivrice, Elazığ, Umre, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.01.2020 03:50 Kaynak: İHA
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