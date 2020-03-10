- Kabe'de korona virüsüne karşı sterilizasyon yapıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel - Kabe'de korona virüsüne karşı sterilizasyon yapıldı - Son Dakika

- Kabe'de korona virüsüne karşı sterilizasyon yapıldı

6 saat önce

- Kabe'de korona virüsüne karşı sterilizasyon yapıldı Suudi Arabistan'da, korona virüsüne karşı alınan önlemler kapsamında, Kabe'de sterilizasyon çalışmaları yapıldı.

- Kabe'de korona virüsüne karşı sterilizasyon yapıldı

MEKKE - Suudi Arabistan'da, korona virüsüne karşı alınan önlemler kapsamında, Kabe'de sterilizasyon çalışmaları yapıldı.

Çin'de ortaya çıkmasının ardından dünyayı etkisi altına alan korona virüsü Suudi Arabistan'da etkisini sürdürürken, önleyici tedbirler kapsamında Kabe'de sterilizasyon çalışmaları yapıldı. Sterilizasyon çalışmalarına Mescid-i Haram ve Mescid-i Nebevi İşleri Genel Başkanı ve Kabe İmamı Şeyh Dr. Abdurrahman es-Sudeys de katıldı. Virüsün yayılmaması için Kabe, Rüknü Yemani, Kara Taş ve Makamın sterilizasyonu yapıldı.

Öte yandan Suudi Arabistan Sağlık Bakanlığı tarafından, ülkede 5 kişide daha korona virüsü tespit edilmesiyle vak'a sayısının 20'ye yükseldiğini duyurulmuştu.

- Kabe'de korona virüsüne karşı sterilizasyon yapıldı

Çin Halk Cumhuriyeti, Suudi Arabistan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.03.2020 07:55 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

İngiltere'de doktorlardan korkutan koronavirüs açıklaması: İtalya gibi olabiliriz
Avusturya, koronavirüs nedeniyle İtalya ile olan sınır kapılarını kapatma kararı aldı Çinli sağlık uzmanları, koronavirüs ile ilgili araştırma sonuçlarını açıkladı: Ortalama 2 gün hayatta kalabiliyor Merkel'den koronavirüs açıklaması: Almanya'da yaşayan insanların çoğuna bulaşacak

Son Dakika Haberleri
02:09 SAĞLIK BAKANI KOCA, TÜRKİYE'DE İLK COVID 19 VAKASINI AÇIKLADI
02:08 Satellite 2020 kapılarını açtı
02:05 Kaldırımda tabancayla vurulmuş halde ölü bulundu
01:33 Denizli'de yol kenarında erkek cesedi bulundu
01:19 SAĞLIK BAKANI KOCA, TÜRKİYE'DE İLK COVID 19 VAKASINI AÇIKLADI

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.03.2020 02:33:53. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: - Kabe'de korona virüsüne karşı sterilizasyon yapıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]