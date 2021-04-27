Kabe'de sağanak yağışa rağmen tavaf devam etti - Son Dakika

Suudi Arabistan'ın Mekke kentinde bulunan Kabe'de sağanak yağışa rağmen Umreciler tavafa devam etti.

Suudi Arabistan'ın Mekke kentinde bulunan Kabe'yi sağanak yağış vurdu. Gök gürültülü ve şiddetli yağışa rağmen umreciler tavaflarına devam etti. Mekke'nin bazı bölgelerinde aşırı yağış nedeni ile seller meydana gelirken, birçok araç ve ev sular altında kaldı. Yaşanan sellerde ölen ya da yaralanan olmadığı bildirildi.

Mekke Sivil Savunma Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, vatandaşların kötü hava koşullarına hazırlıklı olmaları, alçak yerlerden ve elektrik akımını ileten metal cisimlerle temastan kaçınmaları istendi.

-İHA-