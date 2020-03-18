Kabe'de tavaf devam ediyor - Son Dakika

Kabe'de tavaf devam ediyor
6 saat önce
Suudi Arabistan'da koronavirüs salgını sebebiyle daha önce temizlenmesi amacıyla kapatılan daha sonra yeniden açılan Kabe'de ziyaretçiler tavafa devam ediyor.
Suudi Arabistan'da koronavirüs salgını sebebiyle daha önce temizlenmesi amacıyla kapatılan daha sonra yeniden açılan Kabe'de ziyaretçiler tavafa devam ediyor. Suudi hükümeti Kabe ve Mescid-i Nebevi dışında salgın tedbirleri kapsamında ülkenin tüm camilerinde cemaatle namaz kılınmayacağını açıkladı.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
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- Kabe'den canlı kayıt görüntüler
Haber Yayın Tarihi: 18.03.2020 01:00 Kaynak: DHA
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