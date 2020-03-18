Kabe'de tavaf devam ediyor - Son Dakika

Kabe'de tavaf devam ediyor
6 saat önce
Kabe'de tavaf devam ediyorSuudi Arabistan, (DHA) ? Suudi Arabistan'da koronavirüs salgını sebebiyle daha önce temizlenmesi amacıyla kapatılan daha sonra yeniden açılan Kabe'de ziyaretçiler tavafa devam ediyor.
Kabe'de tavaf devam ediyor
Suudi Arabistan, (DHA) ? Suudi Arabistan'da koronavirüs salgını sebebiyle daha önce temizlenmesi amacıyla kapatılan daha sonra yeniden açılan Kabe'de ziyaretçiler tavafa devam ediyor. Suudi hükümeti Kabe ve Mescid-i Nebevi dışında salgın tedbirleri kapsamında ülkenin tüm camilerinde cemaatle namaz kılınmayacağını açıkladı.
Haber Yayın Tarihi: 18.03.2020 02:55 Kaynak: DHA
Son Dakika Kapalı olması gereken kahvehaneyi gizlice açıp oyun oynatan işletmeci, polise yakalandı Bilim insanlarına göre koronavirüs insan yapımı değil Umre ziyaretinden Erzurum'a gelen 2 kişi koronavirüs şüphesiyle karantinaya alındı Son Dakika: İtalya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 2978'e yükseldi