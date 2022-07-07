MEKKE - Suudi Arabistan 'ın Mekke kentindeki Mescid-i Haram'da bulunan görevliler işlerini büyük titizlikle yapıyorlar. Hac dönemlerinde günün her saati yüz binlerce Müslüman'a ev sahipliği yapan Kabe'de temizlik görevlileri, hacı adaylarının bu kutsal vazifeyi daha sağlıklı bir ortamda yapabilmeleri için vardiyalar halinde temizlik yapıyor.

Kaynak: AA

Suudi Arabistan, su, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Kabe'deki görevliler büyük özveriyle her gün binlerce Müslüman'a çeşitli hizmetler sunuyor - Son Dakika

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