Kabe fotoğrafını yere seren 2 kişi tutuklandı - Son Dakika

Kabe fotoğrafını yere seren 2 kişi tutuklandı
30.01.2021 23:04
Boğaziçi Üniversitesi önünde Kabe fotoğrafının yere serilmesine ilişkin soruşturmada, 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik ve alenen aşağılama' 4 şüpheliden 2'si tutuklandı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan soruşturmaya ilişkin açıklama yapıldı. Şüpheliler, Bayrampaşa Devlet Hastanesi'ndeki sağlık kontrolünün ardından Çağlayan Adliyesi'ne sevk edildi.
İKİ KİŞİ TUTUKLANDI
Soruşturma savcılığınca ifadesi alınan şüphelilerden 2'si "halkı kin ve düşmanlığa tahrik ve alenen aşağılama" suçundan tutuklandı. 2 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Olaya ilişkin 2 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışma devam ediyor.
PKK TERÖR ÖRGÜTÜNE AİT DOKÜMANLARA DA SORUŞTURMA
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının açıklamasında, ayrıca "LGBTİ+" isimli çalışma kulübünün odasında arama kararına istinaden yapılan aramada PKK terör örgütüne ait örgütsel doküman ele geçirilmesi üzerine resen bir soruşturma daha başlatıldığı belirtildi.
Son Dakika CHP'li Muhittin Böcek'ten imalı tweet: Zamanını beklediklerim var Erdoğan'la görüşen SP'li Asiltürk'ten 'partiyi böldüğü' suçlamalarına sert sözler: Cevap vermeye tenezzül bile etmeyiz Rizespor Başkanı Hasan Kartal: Sumudica, hakemin annesine küfür ettiği için atılmış olabilir Gıda fiyatlarındaki hareketliliğin konuşulduğu günlerde şekere yüzde 10 zam geldi Son Dakika: Türkiye'de 30 Ocak günü koronavirüs nedeniyle 129 kişi vefat etti, 6 bin 871 yeni vaka tespit edildi PTT'den indirimli ayçiçek yağı fiyaskosu! Çok sayıda ürün daha pahalıya satılıyor Ünlü sunucu dört büyük marketin yumurtadaki fiyat oyununu canlı yayında deşifre etti Oltasına takılan 17 kilogramlık balığı sudan kucaklayarak tekneye çıkardı