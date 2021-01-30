Kabe fotoğrafının yere serilmesi soruşturmasında 2 tutuklama - Son Dakika

Adliyede savcılığa çıkarılan şüpheliler, 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik ve alenen aşağılama' suçundan 2'si tutuklama, 2'si ise ev hapsi şeklinde adli kontrol talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilmişti.

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