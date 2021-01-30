Kabe fotoğrafının yere serilmesi soruşturmasında 4 şüpheli adliyeye sevk edildi - Son Dakika

Boğaziçi Üniversitesi önünde Kabe fotoğrafının yere serilmesine ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturmada 5 şüpheli gözaltına alınmıştı. Bir şüpheli savcılık talimatıyla serbest bırakılırken emniyetteki sorgusu tamamlanan 4 şüpheli sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edildi.

Son seçim anketinde sürpriz sonuçlar! Kılıçdaroğlu bu rakamları görmesin

Ramo'da kanlı düğün! Başrol oyuncusu vuruldu, herkes aynı soruyu soruyor

Duyarlı esnaf, dükkanının önüne astığı yazıyla sigara ve alkolün zararlarına dikkat çekiyor

Şevval Sam ve annesi, kapalı olması gereken mekanda yemek yerken polise yakalandı

Kompresör ile hava verilen traktör lastiği bomba gibi patladı! O anlar kamerada