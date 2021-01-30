Kabe fotoğrafının yere serilmesi soruşturmasında 4 şüpheli adliyeye sevk edildi - Son Dakika

Kabe fotoğrafının yere serilmesi soruşturmasında 4 şüpheli adliyeye sevk edildi
30.01.2021 13:28
Boğaziçi Üniversitesi önünde Kabe fotoğrafının yere serilmesine ilişkin başlatılan soruşturmada gözaltına alınan şüpheliler adliyeye sevk edildi.
Boğaziçi Üniversitesi önünde Kabe fotoğrafının yere serilmesine ilişkin başlatılan soruşturmada gözaltına alınan şüpheliler adliyeye sevk edildi.
Boğaziçi Üniversitesi önünde Kabe fotoğrafının yere serilmesine ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturmada 5 şüpheli gözaltına alınmıştı. Bir şüpheli savcılık talimatıyla serbest bırakılırken emniyetteki sorgusu tamamlanan 4 şüpheli sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edildi.
-İHA-
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