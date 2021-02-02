"Kabe-i Muazzama'ya hakaret eden LGBT sapkınlarına müsamaha göstermeli miyiz?" - Son Dakika

"Kabe-i Muazzama'ya hakaret eden LGBT sapkınlarına müsamaha göstermeli miyiz?"
02.02.2021 10:12
İçişleri Bakanı Soylu: "Kabe-i Muazzama'ya hakaret eden LGBT sapkınlarına müsamaha göstermeli miyiz?
İçişleri Bakanı Soylu: "Kabe-i Muazzama'ya hakaret eden LGBT sapkınlarına müsamaha göstermeli miyiz? Elbette hayır. Rektörlük binasını işgale kalkan LGBT sapkınlarına müsamaha göstermeli miyiz? Elbette hayır. Boğaziçi'nin olan biteni izleyen sakinlerine bir sözüm var: Hayatta hiç bir başarının altında imzası olmayan,bir ajansın elinde oyuncak olan, solcu bile olamayan kart siyasetçilerin tuzağına düşmeyin...Sizden beklentimiz, bilimsel başarı, Sizden beklentimiz, okul başarısı, Sizden beklentimiz, Büyük ve Güçlü Türkiye'ye hazırlanmanızdır."
-İHA-
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