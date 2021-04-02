Kabe imami Sudeysi, Mescid'i Haram'da "ırkçı aşırılık yanlısı" sloganlar atılmasını kınadı - Son Dakika

Mescid-i Haram ve Mescid-i Nebevi İşleri Genel Başkanı ve Kabe imamı Abdurrahman es-Sudeysi'nin Mescid-i Haram'da "ırkçı aşırılık yanlısı" sloganlar atılmasını kınadığı belirtildi.

Haremeyn İşleri Başkanlığının Twitter hesabında, Kabe imamı Sudeysi'nin dün Mescid-i Haram'da elinde bıçak taşıyan ve "terör örgütlerini destekleyici" sloganlar atan bir kişinin gözaltına alındığı olaya ilişkin açıklamasına yer verildi.

Sudeysi, Mescid-i Haram'da ırkçı aşırılık yanlısı sloganların atılmasının mekanın kutsiyetine hürmetsizlik olduğunu belirterek söz konusu olayı kınadığını ifade etti.

Mescid-i Haram'ın Allah'a ibadet ve tazim mekanı olduğunu kaydeden Sudeysi, "Allah bu mekanı mukaddes kıldı ve burayı ibadet, namaz, tavaf ve hac mekanı yaptı." ifadelerini kullandı.

Suudi Arabistan, dün, Mescid-i Haram'da elinde bıçak taşıyan ve "terör örgütlerini destekleyici" sloganlar atan bir kişinin gözaltına alındığını duyurmuştu.

Suudi Arabistan medyasında yer alan ve olay anında çekildiği belirtilen videoda da, Suudi Arabistan geleneksel kıyafetleri giymiş birisinin elinde bir bıçak tutarak terör örgütü DAEŞ'i destekleyen sloganlar attığı görülmüştü.

Suudi Arabistan, Haziran 2017'de, Mescid-i Haram ve umrecilerin güvenliğini hedef alabilecek eylemleri engellemeye yönelik Cidde'de ve Mekke'de bazı hücre evlerine baskın düzenlendiğini ve biri kadın 5 teröristin gözaltına alındığını duyurmuştu.