Kabe'nin çevresindeki bariyerler nedeniyle Hacer'ül Esved'e hasret tavaf - Son Dakika
Üye Girişi

Kabe'nin çevresindeki bariyerler nedeniyle Hacer'ül Esved'e hasret tavaf

01.07.2022 21:26

- Kabe'nin çevresindeki bariyerler nedeniyle Hacer'ül Esved'e hasret tavaf Suudi Arabistan Hac ve Umre Bakanlığı tarafından getirilen yeni düzenlemeler çerçevesinde Kabe'nin çevresine bariyer konulması nedeniyle Müslümanlar, Hacer'ül Esved'e hasret bir şekilde tavaf yaptı.

- Kabe'nin çevresindeki bariyerler nedeniyle Hacer'ül Esved'e hasret tavaf

MEKKE - Suudi Arabistan Hac ve Umre Bakanlığı tarafından getirilen yeni düzenlemeler çerçevesinde Kabe'nin çevresine bariyer konulması nedeniyle Müslümanlar, Hacer'ül Esved'e hasret bir şekilde tavaf yaptı.

Türk hacı adayları, Suudi Arabistan yönetiminin 2 yılın ardından yurt dışından hacı adaylarını kabul etmesiyle kutsal topraklara kavuştu. İhramlarını giyen hacı adayları, büyük bir hasretle Kabe-i Muazzama'ya koşuyor. Beytullah'a girişler bu yıl pandemi tedbirleri sebebiyle yeniden düzenlendi. Buna göre zemin kata sadece umre tavafını yapmaya gelen ihramlı hacı adayları alınıyor. Hacı adayları salgın tedbirleri nedeniyle cennet taşı Hacer'ül Esved'e ve Kabe'nin duvarlarına artık yüz süremiyor. Hacer'ül Esved'i öpüp, yüz sürme hasreti ile mukaddes topraklara gelen Müslümanlar, selamlama (istilam) noktasından dakikalarca mübarek taşı seyrediyor. Kabe'nin çevresindeki bariyerler nedeniyle özel gümüş muhafazalı cennet taşına yüz süremeyen Müslümanlar, 2 metre uzaktan cennet kokusunu almaya çalışıyor.

Hacı adaylarının metaf alanında (Kabe'nin etrafında tavaf etmek için tahsis edilen yer, zemin) beklemelerine ise izin verilmiyor. Görevliler tavaf edenlere, engel teşkil ettiği gerekçesiyle bekleyenlere müdahale ediyor. Kabe'nin içinden sayılan ve hacı adaylarının mutlaka namaz kılmak istedikleri Hicri İsmail ya da hatim adı verilen alan da bariyerler nedeniyle yasak dahilinde kaldı.

Bu yıl Mekke'de 1 milyon hacı adayı bulunuyor

Öte yandan, 2010 yılında 4,5 milyon hacı adayının geldiği Mekke-i Mükerreme'de şu anda 1 milyon hacı adayı bulunuyor. Suudi Arabistan Genel İstatistik Kurumu verilerine göre, 2020'de pandeminin zirve yaptığı dönemde hacı sayısı yalnızca Suudi Arabistan içinden bin kişiyle sınırlandırılmıştı. 2019'da 1 milyon 900 bini yurt dışından gelen yaklaşık 2,5 milyon Müslüman hac ibadetini yaparken, yaklaşık 3 milyon 200 bin kişinin hac ibadetini gerçekleştirdiği 2012 yılı ise son 10 yılda en fazla yerli ve yabancı hacı adayının ibadet ettiği dönem olmuştu. 2015 yılında, 1 milyon 952 bin 817, 2016'da 1 milyon 862 bin 909, 2017'de 2 milyon 352 bin 122, 2018'de 2 milyon 371 bin 675 ve 2021'de pandemi nedeniyle Suudi Arabistan içinden 60 bin kişi hac ibadetini yerine getirmişti.

YORUMLAR
500
Suudi Arabistan'dan Trabzon'a bu yılın ilk charter uçuşu yapıldı Suudi Arabistan'dan Trabzon'a bu yılın ilk charter uçuşu yapıldı Türk hacı adayları 2 yıllık hasretin ardından kutsal topraklarda Türk hacı adayları 2 yıllık hasretin ardından kutsal topraklarda
Kaynak: İHA

Suudi Arabistan, Hac, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kabe'nin çevresindeki bariyerler nedeniyle Hacer'ül Esved'e hasret tavaf - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
21:36 Bu hafta altın, döviz ve borsa değer kaybetti
21:14 19. Akdeniz Oyunları'nda Türkiye'nin başarısı gururlandırdı! Şuana kadar 64 madalya sahibi oldu
21:12 Akşener ve Davutoğlu, asgari ücrete yapılan zammı eleştirdi: İktidar siyaseten iflas etmiş
20:48 Galatasaray ilk kez Kuwait Airways hakkında açıklama yaptı: Sponsorluk iddiaları doğru, başlangıç noktasındayız
20:43 Kadının "taciz etti" iddiası üzerine vatandaşlar yardıma koştu! Olayın aslı bambaşka çıktı
19:58 Süper Lig fikstür çekimleri 4 Temmuz'da başlayacak
19:49 Türkiye ile Ermenistan arasında sınırların açılması ve hava kargo ticareti başlatılması kararları alındı
18:54 Fenerbahçe taraftarını sevindirecek haber geldi! Kim Min-Jae bir sene daha takımda kalma sözü verdi
18:43 Liverpool, yıldız futbolcu Muhammed Salah'ın sözleşmesini 2025 yılına kadar uzattı
18:05 Asgari ücret 5 bin 500 TL oldu! İşverene maliyeti ise 7 bin 603 lira
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.07.2022 21:42:23. #1.13#
SON DAKİKA: Kabe'nin çevresindeki bariyerler nedeniyle Hacer'ül Esved'e hasret tavaf - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement