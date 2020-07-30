Kabe'nin örtüsü değiştirildi

Kutsal topraklarda dünyayı etkisi alan koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle sınırlı sayıda kişiyle yapılacak hac ibadetlerinin başlamasının ardından Kabe'nin örtüsünün (Kisve-i Şerif) de değiştirildiği ifade edildi.

Koronavirüs salgını nedeniyle sınırlı olarak idrak edilen hac ibadeti başladı. Mescid-i Haram ve Mescid-i Nebevi İşleri Genel Başkanlığının ekipleri tarafından her yıl olduğu gibi Beytullah'a yeni örtüsü giydirildi. Mekke'de 200 işçinin emeğiyle yaklaşık 670 kilogrem saf ipek ile 120 kilogram altın, 100 kilogram gümüş kullanılarak hazırlanan yeni Kabe örtüsünün üzerinde çeşitli ayet ve dualar bulunuyor. Öte yandan, Suudi Arabistan Hac ve Umre Bakanlığı, Kovid-19 salgını nedeniyle bu yıl hac ibadetini sadece ülkede yaşayanlarla sınırlı tutacağını, yurt dışından hacı adayı kabul etmeyeceğini duyurmuştu.

- Arabistan