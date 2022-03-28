Kabe'nin örtüsüne ramazan öncesinde bakım yapıldı - Son Dakika
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Kabe'nin örtüsüne ramazan öncesinde bakım yapıldı

28.03.2022 01:05
Kabe'nin örtüsüne ramazan öncesinde bakım yapıldı

Hafta sonu başlayacak ramazan ayına hazırlık olarak Mekke'deki Mescid-i Haram'da yer alan Kabe'nin örtüsünde bakım onarım yapıldığı bildirildi.

Hafta sonu başlayacak ramazan ayına hazırlık olarak Mekke'deki Mescid-i Haram'da yer alan Kabe'nin örtüsünde bakım onarım yapıldığı bildirildi.

Mescid-i Haram hizmetlerinden sorumlu Haremeyni Şerifeyn İdaresi'nden yapılan açıklamaya göre, mübarek ramazan ayı hazırlıkları kapsamında Kabe'nin örtüsü temizlendi ve bağları yeniden güçlendirilerek gerekli bakım ve onarım yapıldı.

Kabe örtüsünün Bakım İdaresi Müdürü Fahd el-Cabiri, söz konusu çalışmalarda en yeni teknolojilerin ve uluslararası standartlarda en iyi materyallerin kullanıldığını söyledi.

Kabe örtüsü, çeşitli zamanlarda uygulanan bakım, onarım ve temizlik çalışmalarının dışında, her yıl hac mevsiminde arife günü değiştiriliyor.

Yapımında yaklaşık 700 kilogram saf ipek, 120 kilogram gümüş ve altın kullanılan Kisve-i Şerif'in (Kabe örtüsü) üzerinde altın ve gümüşten işlenmiş çeşitli ayet ve dualar bulunuyor.

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Mescit, Mekke, Kabe, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kabe'nin örtüsüne ramazan öncesinde bakım yapıldı - Son Dakika


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