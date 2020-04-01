Kabe'nin tavaf edilmesine izin verildi - Son Dakika

Korona virüs salgınıyla mücadele kapsamında Kabe'nin kapatılmasının ardından onlarca kişiye Suudi makamları tarafından Kabe'yi tavaf etmesi için izin verildi.



Çin'de ortaya çıkan ve tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgını nedeni ile Suudi Arabistan, salgını önlemek amacı ile Kabe ve Mescid-i Nebevi başta olmak üzere ülkedeki tüm camilerin kapatılmasına karar vermişti. Suudi Arabistan makamları, Kabe'yi bugün tekrardan tavafa açarak onlarca kişiye Kabe'yi tavaf etmesi için izin verildiğini açıkladı. Kabe'yi tavaf edenler sosyal mesafe kuralına uyarak tavaflarını gerçekleştirdi.



Suudi Arabistan'da toplam korona virüs vakaları bin 720'ye, hayatını kaybedenlerin sayısı ise 16'ya ulaştı. - MEKKE