"Kabe Örtüleri ve Kabe Yolunda Hatıralar" sergisi açıldı

Mukaddes Emanetler Işığında Projesi kapsamında koleksiyoner Bekir Kantarcı'nın uzun yıllar içerisinde oluşturduğu Kabe örtüleri ve Kabe'ye dair hatıra eşyalardan oluşan özel koleksiyonu, İstanbulluların beğenisine sunuldu.

"Kabe Örtüleri ve Kabe Yolunda Hatıralar" sergisi, Eyüp'teki Bahariye Mevlevihanesi'nde ziyarete açıldı.

Proje kapsamında Mukaddes Emanetler Işığında Sempozyumu da "500. Yılında Mukaddes Emanetler" adıyla kitaplaştırıldı. Eser, sergiyi ziyaret eden sanatseverlere armağan edilecek.

Bekir Kantarcı, sergiye ilişkin AA muhabirine, 1992'den itibaren Suudi Arabistan'da kaldığı yıllarda Kabe örtüsü koleksiyonu yapmaya başladığını söyledi.

Kantarcı, Kabe örtüsünün mukaddes olduğuna işaret ederek, şunları kaydetti:

"Çok farklı dönemlere ait örtüler elime geçtikçe bu işi bir koleksiyon heyecanına dönüştürdük. Şu an elimizde son 70 yılın tüm örnekleri mevcut. Kabe örtüsünün tarihi cahiliye dönemiyle başlayan bir olay aslında. Tabii Kabe örtülerini elde ederken bunun tarihi arka planını, nasıl bir gelişme kaydettiğini de izleme fırsatı bulduk. Zaman içinde tecrübe kazandık ve naçizane kabe örtüsü eksperi olduk.

Cahiliye döneminden beri devam eden Kabe'yi örtme geleneği Peygamber efendimiz döneminde de devam etmiş. Özellikle ramazan ayında efendimizin Kabe'yi beyaz örtüyle örttüğüne dair bazı rivayetler var. Bu gelenek Abbasiler döneminde örtünün üstünde hat yazıları işlenmesiyle de bambaşka bir yere taşınmış."

Sergi, 24 Kasım'a kadar ziyaret edilebilecek

Kantarcı'nın 25 yılı aşkın süredir biriktirdiği parçalardan oluşan koleksiyonu Mekke'deki İslami Dinar Müzesi tarafından sertifikalanmış Kabe örtülerini ve hac yolculuklarına ait hatıra eşyaları barındırıyor.

Sergide, İstanbul halkından Mekke ve Medine'ye gönderilen hediyeler, Osmanlı'da her yıl Kabe örtüsünün gönderilme seremonisi olan Surre Alayı'na ait sandıklar ve bu sandıklara konulan feraşet çantaları gibi bir çok değerli parça bulunuyor.

1900'lü yılların başında Mekke'den getirilen koku, gülaptan, zemzemlik gibi orijinal hediyelikler ve antikalar, ayrıca Hazreti Muhammed'in kabrinde bulunan ve zamanında İstanbul'a getirilen mukaddes emanetlerin Kiswah Jewellery tarafından üretilen replikaları da sergileniyor.

Sergi, farklı dönemlere ait örtüler aracılığıyla Kabe örtüsünün tarihinin yanı sıra Emeviler, Abbasiler, Memluklar ve Osmanlı dönemi örtülerindeki farklılıkları da gözler önüne seriyor ve bu sayede zamanla değişen kültürel ve sanatsal yaklaşımlara ışık tutuyor. Abbasi döneminden itibaren başlayan Kabe örtüsüne dini yazılar yazma geleneği, hat sanatının yıllar içerisinde geçirdiği değişimi de gösteriyor.

Sergi, 24 Kasım'a kadar ziyaret edilebilecek.