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'Kabe Örtüleri ve Kabe Yolunda Hatıralar Sergisi'ne yoğun ilgi

6 saat önce

İSTANBUL Eyüpsultan'daki Bahariye Mevlevihanesi'nde ziyarete açılan 'Kabe Örtüleri ve Kabe Yolunda Hatıralar Sergisi' büyük ilgi görüyor.

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İSTANBUL Eyüpsultan'daki Bahariye Mevlevihanesi'nde ziyarete açılan 'Kabe Örtüleri ve Kabe Yolunda Hatıralar Sergisi' büyük ilgi görüyor.

Koleksiyoner Bekir Kantarcı'nın, uzun süredir biriktirdiği parçalardan oluşan koleksiyonda, Mekke'deki müze tarafından sertifikalanmış Kabe örtüleri ve hac yolculuklarına ait eşyalar bulunuyor. Sergide, İstanbul'dan Mekke ve Medine'ye gönderilen hediyeler, Osmanlı'da her yıl Kabe örtüsünün gönderilme seremonisi olan Surre Alayı'na ait sandıklar ve bu sandıklara konulan çantalar ile Kabe'nin anahtarlarının replikaları ile Osmanlı döneminde yapılan revaklardan çıkarılan bir tuğla da bulunuyor.

Ziyaretçilere Kabe'yi örtme geleneğinin cahiliye döneminden beri devam ettiği, Hz. Muhammed döneminde de olduğu ve özellikle ramazan aylarında Kabe'yi beyaz örtüyle örttüğüne dair bazı rivayetler olduğu anlatılıyor. Kabe örtülerinde Emeviler, Abbasiler, Memluklar ve Osmanlı dönemindeki farklılıklar da ortaya çıkıyor. Abbasiler döneminde başlayan Kabe örtüsüne dini yazılar yazma geleneği, hat sanatının yıllar içerisinde geçirdiği değişimi de gösteriyor. Bu arada sergiyi gezen ziyaretçiler, Kabe örtüleri ve tarihi eşyalar arasında adeta zaman yolculuğuna çıkarken, duygusal anlar da yaşıyor.


Bahariye Mevlevihanesi, İstanbul, Mekke, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.11.2019 12:28 Kaynak: DHA
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