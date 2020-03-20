Kabe ve Mescid-i Nebevi'de cemaatle namaz askıya alındı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kabe ve Mescid-i Nebevi'de cemaatle namaz askıya alındı - Son Dakika

Kabe ve Mescid-i Nebevi'de cemaatle namaz askıya alındı

6 saat önce

Suudi Arabistan'da korona virüs salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında Kabe ve Mescid-i Nebevi'de cemaatle namaz askıya alındı.

Kabe ve Mescid-i Nebevi'de cemaatle namaz askıya alındı, System.String[]

Suudi Arabistan'da korona virüs salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında Kabe ve Mescid-i Nebevi'de cemaatle namaz askıya alındı.


Dünya çapında küresel salgına dönüşen korona virüsü nedeni ile Mekke'deki Kabe ve Medine'deki Mescid-i Nebevi'de cemaatle namaz askıya alındı. Suudi Arabistan makamları daha önce Kabe ve Mescid-i Nebevi dışında ülkedeki camilerde cuma namazı başta olmak üzere cemaatle namaz kılınmasına ara verilmesi yönünde karar almıştı. - RİYAD

Suudi Arabistan, Mekke, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.03.2020 12:10 Kaynak: İHA

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

İstanbul Yavuz Selim Camii'nde cemaatle namaz kılma tartışması yaşandı
Bilim Kurulu Üyesi Ateş Kara'dan hayati uyarı: Bu hastalık tehlikeli Türkiye'de son 24 saatte yapılan 1981 koronavirüs testinden 168'i pozitif çıktı Son Dakika: Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 4'e, vaka sayısı 359'a yükseldi
İtalya'da yaşayan 72 yaşındaki Türk kadın feryat etti: Burada ölenleri yakıyorlar, beni buradan alın İtalya'da yaşayan 72 yaşındaki Türk kadın feryat etti: Burada ölenleri yakıyorlar, beni buradan alın         
11:30
Koronavirüsten şüphelenen örnek vatandaşın sergilediği hareket, kameralara yansıdı Koronavirüsten şüphelenen örnek vatandaşın sergilediği hareket, kameralara yansıdı         
11:03
Şarkıcı Güliz Ayla, Şarkıcı Güliz Ayla, "Neden striptiz videoları çekmiyorsun" diyen takipçisine sert çıktı         
10:34
İtalya'daki can kaybı Çin'e yaklaştı! İşte sayılarla koronavirüs tablosu İtalya'daki can kaybı Çin'e yaklaştı! İşte sayılarla koronavirüs tablosu         
10:28
Adana'da vatandaşlara asılsız koronavirüs mesajı gönderen memur tutuklandı Adana'da vatandaşlara asılsız koronavirüs mesajı gönderen memur tutuklandı         
10:02
Silahlı saldırgan hem tartıştığı kadını hem de yoldan geçen kişiyi yaraladı Silahlı saldırgan hem tartıştığı kadını hem de yoldan geçen kişiyi yaraladı         
09:52
Türk çiftten büyük başarı! Koronavirüs için 10 dakikada sonuç veren test kiti üretip piyasaya sürdüler Türk çiftten büyük başarı! Koronavirüs için 10 dakikada sonuç veren test kiti üretip piyasaya sürdüler         
09:45
Amerika'dan gelen Derya Uluğ, kendisini evde karantinaya aldı Amerika'dan gelen Derya Uluğ, kendisini evde karantinaya aldı         
08:43
Ünlü oyuncu koronavirüs yorumu ve duyarsızlığıyla tepki topladı! Ünlü oyuncu koronavirüs yorumu ve duyarsızlığıyla tepki topladı!         
08:30
Koronavirüse karşı kalkan oluyor! İşte bağışıklık sisteminizi koruyan besinler Koronavirüse karşı kalkan oluyor! İşte bağışıklık sisteminizi koruyan besinler         
07:11
Fransız doktorlar, sıtma ilacının koronavirüs tedavisinde işe yaradığını duyurdu Fransız doktorlar, sıtma ilacının koronavirüs tedavisinde işe yaradığını duyurdu         
01:13
İran Sağlık Bakan Yardımcısı kritik süreye işaret etti: Koronavirüsü 15 gün daha kontrol edemezsek ağır kayıplar veririz İran Sağlık Bakan Yardımcısı kritik süreye işaret etti: Koronavirüsü 15 gün daha kontrol edemezsek ağır kayıplar veririz         
01:13
Sara krizi geçiren gence koronavirüs şüphesiyle dakikalarca dokunmadılar Sara krizi geçiren gence koronavirüs şüphesiyle dakikalarca dokunmadılar         
23:44
Fenerbahçe'nin eski yöneticisi Fatma Sema Küçüksöz hayatını kaybetti Fenerbahçe'nin eski yöneticisi Fatma Sema Küçüksöz hayatını kaybetti         
23:02
Koronavirüse karşı beslenme kalkanı! Hangi vitamin hangi besinde var? Koronavirüse karşı beslenme kalkanı! Hangi vitamin hangi besinde var?         
16:33
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.03.2020 06:25:51. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Kabe ve Mescid-i Nebevi'de cemaatle namaz askıya alındı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]