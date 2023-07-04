Kabeyi ilk kim yaptı, kim inşaa etti? Kabe'nin ilk örtüsünü kim yaptı? Kabe nerede, imamları kimdir? merak ediliyor. İslam'ın en kutsal yeridir. Müslümanlar tarafından Beytullah (Allah'ın Evi) olarak isimlendirilir ve namaz ibadetinin yerine getirilmesinde Müslümanlar için kıbledir. Kabeyi ilk kim yaptı, kim inşaa etti? Kabe'nin ilk örtüsünü kim yaptı? Kabe nerede, imamları kimdir? araştırılıyor. Kabeyi ilk kim yaptı, kim inşaa etti? Kabe'nin ilk örtüsünü kim yaptı? Kabe nerede, imamları kimdir? sıklıkla gündeme geliyor. Kabeyi ilk kim yaptı, kim inşaa etti? Kabe'nin ilk örtüsünü kim yaptı? Kabe nerede, imamları kimdir? Detaylar haberimizdedir…

KABEYİ İLK KİM YAPTI?

Kâbe, ya da Kâbe-i Şerifolarak anılan, İslam'ın en önemli camisi, Suudi Arabistan'ın Mekke kentindeki Mescid-i Haram'ın merkezinde yer alan bir yapıdır. İslam'ın en kutsal yeridir. Müslümanlar tarafından Beytullah (Allah'ın Evi) olarak isimlendirilir ve namaz ibadetinin yerine getirilmesinde Müslümanlar için kıbledir.

İslâm öncesinde Arap yarımadasında çok sayıda kutsal yer bulunur; Kâbe bunların en önemlisidir.

Sâmirî İbranilere ait Al-Asatir (masallar) veya Musa'nın Sırları Kitabında İsmail ve en büyük oğlu Nebaioth'un Kâbe'yi ve Mekke'yi inşa ettiği ifadesi bulunur.

Erken İslam'da Müslümanların, Muhammed'e bir Kur'an ayetinin vahyi sonucu olduğuna inandıkları Kâbe'ye yönlerini değiştirmeden önce namazlarında genel olarak Kudüs yönüne baktıklarına inanılır.

Müslümanlar tarafından Kâbe'nin tarih boyunca birçok kez yeniden inşa edildiğine inanılır. Bunların en ünlüsü İbrahim ve oğlu İsmail tarafından, karısı Hacer ve İsmail'den ayrıldıktan birkaç yıl sonra Mekke vadisine döndüğünde orada Allah'ın emriyle birlikte yaptıklarıydı. Kâbe'yi saat yönünün tersine yedi kez Tavaf etmek Hac ve Umre haclarının tamamlanması için zorunludur. Kâbe'nin çevresinde hacıların yürüdüğü bölgeye Mataf denir.

Kâbe ve çevresi yılın her günü hacılarla doludur, ancak Zilhicce'nin 9. günü olan Arife günü Kabe ve çevresi boşaltılarak örtü değiştirilir. Hacıların sayılarındaki en önemli artış, milyonlarca hacının tavaf için bir araya geldiği Ramazan ve Hac sırasında gerçekleşir. Suudi Hac ve Umre Bakanlığı'na göre, 2018 de Umre için 6.791.000, hac için ise 2.489.406 kişi bölgeyi ziyaret etmiştir.

Tarihte olduğu gibi günümüzde de bazı dinî gruplar Kâbe ve Kara Taş'ın kutsallığı çerçevesinde icra edilen dini uygulamalara karşı çıkmaktadırlar.

KABE'NİN İLK ÖRTÜSÜNÜ KİM YAPTI?

Kabe'nin ilk örtüsünü Hz. İsmail'in ilk defa, Adnan'ın ikinci defa, Tubba'nın ise üçüncü defa Kâbe'yi örttüğünü tarihte biliniyor.

KABE NEREDE?

Kâbe, Mekke'de Mescid-i Haram'da yer alan ve İslam dininde en kutsal sayılan kübik yapı. İslamda beytullah (Allah'ın evi), beyt (ev) veya Beyt-atik (eski ev) diye de anılır. İslâm dininin ilk ve en kutsal mekânı kabul edilir. Bu yapının etrafında Mescid-i Harâm bulunur. Kur'an'da Kâbe'nin İbrahim ve oğlu İsmail tarafından inşa edildiği ifade edilir. Dünya'daki bütün Müslümanlar, nerede olurlarsa olsunlar, namazlarını Kâbe'ye dönerek kılarlar. Kâbe'nin olduğu yöne kıble denir. İslam öncesinde Arap yarımadasında çok sayıda kutsal mekan ve buralarda inşa edilen kübik ilah evleri (Kabe) bulunduğu, kutsal kabul edilen mekanlar ve ilah evlerinin Araplarca haram aylar boyunca ziyaret edilerek buralarda değişik tapınmaların gerçekleştirildiği bilinmektedir. Tarihte olduğu gibi günümüzde de bazı dinî gruplar Kabe ve Karataş'ın kutsallığı çerçevesinde icra edilen dini uygulamalara karşı çıkmaktadırlar.

KABE İMAMLARI KİMDİR?

Mekke'nin bazı imamları aşağıdaki gibidir:

- Abdurrahman es-Sudais

- Şeyh Abdulla Awad Al-Jahny.

- Şeyh Bandar Bleela.

- Mahir il-Muaykili

- Adil el-Kelbani

- Muhammed salih el-Halid

- Şeyh Usama Abdulziz El-Hayyat.

- Şeyh Mahir Bin Hamad Al-Muaiqly

- Şeyh Abdel El-Kalbani.

- Abdullah el-Juhani

- Suud eş-Şureym

- Şeyh Dr. Faysal Gazzâvî

- Ahmed el-Acemi

- Halid el-Gamidi

KABE İMAMLARI GÖREVLERİ NELERDİR?

Mekke imamları saygın bir konuma sahiptir. Mekke imamlarının Kur'an-ı Kerim okuması doğru, davetkar ve talimli olmalı denilmiştir. Mekke, İslam şehirlerinin en kutsalı olduğu için Mekke İmamı yani Kabe İmamı olmak da zirve bir görevdir denilmiştir.