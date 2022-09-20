KABİL, 20 Eylül (Xinhua) -- Afganistan'ın başkenti Kabil'de bir sağlık çalışanı, çocuk felcine karşı başlatılan aşı kampanyası sırasında bir çocuğa bir doz çocuk felci aşısı yaparken görülüyor, 19 Eylül 2022. Afganistan'da Taliban yönetimindeki geçici hükümete bağlı Halk Sağlığı Bakanlığı Pazartesi günü ülke çapında çocuk felcine karşı dört günlük bir aşı kampanyası başlattı. (Fotoğraf: Saifurahman Safi/Xinhua)
Son Dakika › Güncel › Afganistan'da Çocuk Felcine Karşı Aşı Kampanyası Başlatıldı - Son Dakika