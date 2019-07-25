Son Dakika Haberleri: - Kabil'de 3 patlama: 7 ölü, 21 yaralı
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- Kabil'de 3 patlama: 7 ölü, 21 yaralı

22 dakika önce

- Kabil'de 3 patlama: 7 ölü, 21 yaralıKABİL - Afganistan'ın başkenti Kabil'de meydana gelen 3 patlamada en az 7 kişinin öldüğü, 21 kişinin ise yaralandığı belirtildi.

- Kabil'de 3 patlama: 7 ölü, 21 yaralı
KABİL - Afganistan'ın başkenti Kabil'de meydana gelen 3 patlamada en az 7 kişinin öldüğü, 21 kişinin ise yaralandığı belirtildi.
Kabil'de yerel saatle sabah 08.00 sularında Maden Bakanlığı çalışanlarını taşıyan minibüse motosikletle bombalı saldırı düzenlendi. Saldırı sonrası yardım için olay yerine gelenlere yönelik ikinci bir bombalı saldırı gerçekleştirildi.
Kabil'in doğu bölgesinde de bomba yüklü araçla saldırı düzenlendiği belirtildi. Yoldan geçen uluslararası askeri kuvvetler konvoyunu hedef alan saldırıyı Taliban'ın üstlendiği kaydedildi.
İçişleri Bakanlığı sözcüsü Nasrat Rahimi, saldırılar sonucu aralarında çocukların da bulunduğu en az 7 kişinin hayatını kaybettiğini, 21 kişinin ise yaralandığını duyurdu.
İki yıl önce Maden Bakanlığı çalışanlarına yönelik gerçekleştirilen Taliban saldırısında 15'i bakanlık çalışanı olmak üzere 36 kişi hayatını kaybetmişti.
- Kabil'de 3 patlama: 7 ölü, 21 yaralı
Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.07.2019 09:59 Kaynak: İHA
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