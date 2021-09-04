Kabil'de Afgan kadınlar sokaklara çıktı! Taliban üyelerinin karşısında daha fazla hak için eylem yaptılar

Taliban'ın yönetimi ele geçirdiği Afganistan'da, yeni dönemin sınırları şekillenmeye başladı. Taliban tarafı sık sık dünyaya ılımlı mesajlar verse de kadınların, haklarına yönelik endişeleri mevcut.

EYLEM YAPTILAR

Daha önce Taliban, kadınların şeriat kurallarına göre iş ve eğitim hayatında yer alabileceğini açıklamıştı. Bu söylemi yeterli bulmayan kadınları, Kabil'de sokağa indi. TRT muhabiri Ahmet Görmez'in görüntülediği karelerde, kadınların Taliban'dan daha fazla hak talebiyle eylem yaptığı anlar yer aldı.

TALİBAN ÜYELERİ MÜDAHALE ETMEDİ

Eylemin yapıldığı kavşaktan geçen Taliban araçları ile kadınlar karşılaşmasında ise herhangi bir olumsuz durum yaşanmadı.