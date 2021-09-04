Taliban'ın yönetimi ele geçirdiği Afganistan'da, yeni dönemin sınırları şekillenmeye başladı. Taliban tarafı sık sık dünyaya ılımlı mesajlar verse de kadınların, haklarına yönelik endişeleri mevcut.
Daha önce Taliban, kadınların şeriat kurallarına göre iş ve eğitim hayatında yer alabileceğini açıklamıştı. Bu söylemi yeterli bulmayan kadınları, Kabil'de sokağa indi. TRT muhabiri Ahmet Görmez'in görüntülediği karelerde, kadınların Taliban'dan daha fazla hak talebiyle eylem yaptığı anlar yer aldı.
Eylemin yapıldığı kavşaktan geçen Taliban araçları ile kadınlar karşılaşmasında ise herhangi bir olumsuz durum yaşanmadı.
Son Dakika › Dünya › Kabil'de Afgan kadınlar sokaklara çıktı! Taliban üyelerinin karşısında daha fazla hak için eylem yaptılar - Son Dakika Dünya