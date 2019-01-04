Kabil'de Akaryakıt İstasyonunda Yangın: 3 Ölü
1 saat önce
Afganistan'ın başkenti Kabil'in Abdulhak bölgesindeki akaryakıt istasyonunda çıkan yangında 3 kişi öldü.
Afganistan
'ın başkenti Kabil
'in Abdulhak bölgesindeki akaryakıt istasyonunda çıkan yangında 3 kişi öldü. Sağlık Bakanlığı
Sözcüsü Vahidullah Mayar, gazetecilere yaptığı açıklamada, gece saatlerinde akaryakıt istasyonunda çıkan yangının yakındaki binaya sıçradığını söyledi.
Mayar, yangında 3 kişinin hayatını kaybettiğini, 27 kişinin yaralandığını bildirdi.
Yaralılardan 6'sının durumunun ağır olduğu belirtildi.
Görgü tanıkları, akaryakıt istasyonunda patlama sesi duyulduğunu, ardından alevlerin binayı sardığını anlattı.
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Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 09:44 Kaynak: AA
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