Son Dakika Haberleri: Kabil'de Akaryakıt İstasyonunda Yangın: 3 Ölü

Kabil'de Akaryakıt İstasyonunda Yangın: 3 Ölü

1 saat önce

Afganistan'ın başkenti Kabil'in Abdulhak bölgesindeki akaryakıt istasyonunda çıkan yangında 3 kişi öldü.

Kabil'de Akaryakıt İstasyonunda Yangın: 3 Ölü, System.String[]
Afganistan'ın başkenti Kabil'in Abdulhak bölgesindeki akaryakıt istasyonunda çıkan yangında 3 kişi öldü.

Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Vahidullah Mayar, gazetecilere yaptığı açıklamada, gece saatlerinde akaryakıt istasyonunda çıkan yangının yakındaki binaya sıçradığını söyledi.

Mayar, yangında 3 kişinin hayatını kaybettiğini, 27 kişinin yaralandığını bildirdi.

Yaralılardan 6'sının durumunun ağır olduğu belirtildi.

Görgü tanıkları, akaryakıt istasyonunda patlama sesi duyulduğunu, ardından alevlerin binayı sardığını anlattı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 09:44 Kaynak: AA

Afganistan, Kabil, Güncel
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