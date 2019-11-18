Son Dakika Haberleri: Kabil'de askeri eğitim kampına bombalı saldırı: 5 yaralı
Son Dakika Güncel Kabil'de askeri eğitim kampına bombalı saldırı: 5 yaralı - Son Dakika

Kabil'de askeri eğitim kampına bombalı saldırı: 5 yaralı

6 saat önce

Afganistan'ın başkenti Kabil'de bir askeri eğitim kampına düzenlenen bombalı saldırıda beş kişinin yaralandığı bildirildi.

Kabil'de askeri eğitim kampına bombalı saldırı: 5 yaralı, System.String[]

Afganistan'ın başkenti Kabil'de bir askeri eğitim kampına düzenlenen bombalı saldırıda beş kişinin yaralandığı bildirildi.

İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasrat Rahimi, basına yaptığı açıklamada, Kabil'in 19. bölgesinde bulunan askeri eğitim kampına kimliği bilinmeyen kişiler tarafından iki el bombası atıldığını söyledi.

Saldırıda dört asker ile bir sivilin yaralandığını ifade eden Rahimi, konuyla ilgili soruşturma başlatıldığını belirtti.

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.11.2019 09:26 Kaynak: AA
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