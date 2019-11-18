Son Dakika › Güncel › Kabil'de askeri eğitim kampına bombalı saldırı: 5 yaralı - Son Dakika
Kabil'de askeri eğitim kampına bombalı saldırı: 5 yaralı
6 saat önce
Afganistan'ın başkenti Kabil'de bir askeri eğitim kampına düzenlenen bombalı saldırıda beş kişinin yaralandığı bildirildi.
Haber Yayın Tarihi: 18.11.2019 09:26 Kaynak: AA
Afganistan'ın başkenti Kabil'de bir askeri eğitim kampına düzenlenen bombalı saldırıda beş kişinin yaralandığı bildirildi.
İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasrat Rahimi, basına yaptığı açıklamada, Kabil'in 19. bölgesinde bulunan askeri eğitim kampına kimliği bilinmeyen kişiler tarafından iki el bombası atıldığını söyledi.
Saldırıda dört asker ile bir sivilin yaralandığını ifade eden Rahimi, konuyla ilgili soruşturma başlatıldığını belirtti.
Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.
Terör örgütü YPG/PKK, 18 sivilin öldüğü bombalı saldırıyı Münbiç üzerinden planladı Ucuz tatil vaadiyle yüzlerce kişiyi dolandıran 23 kişi yakalandı Suriye'de devriye atan Türk askerlerine teröristler molotof kokteyl ile saldırdı Demiören Medya'nın OYAK'a satılacağına dair iddialar yalanlandı