Son dakika haberi | Kabil'de bir camiye bombalı saldırıda 10 kişi öldü, 30 kişi yaralandı - Son Dakika
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Son dakika haberi | Kabil'de bir camiye bombalı saldırıda 10 kişi öldü, 30 kişi yaralandı

29.04.2022 18:51

Edinilen son dakika gelişmesine göre Afganistan'ın başkenti Kabil'de bir camide cuma namazı sonrası düzenlenen bombalı saldırıda 10 kişi hayatını kaybetti.

Afganistan'ın başkenti Kabil'de bir camide cuma namazı sonrası düzenlenen bombalı saldırıda 10 kişi hayatını kaybetti.

Taliban geçici hükümetinin Kabil Emniyet Müdürlüğü Sözcüsü Halid Zadran, basına yaptığı açıklamada, Kabil'in Seh Rahai Alauddin bölgesinde bir camide cuma namazı sonrası bombalı saldırı düzenlendiğini söyledi.

Zadran, saldırıda 10 kişinin hayatını kaybettiğini, 30 kişinin yaralandığını, güvenlik güçlerinin fail ya da failleri yakalamak için yoğun şekilde çalıştığını belirtti.

Görgü tanıkları ise patlamanın cuma namazı sonrası zikir yapıldığı sırada meydana geldiğini ifade etti.

Taliban mensupları camiye giden tüm caddeleri trafiğe kapattı.

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

Son dakika haberi | Kabil'de bir camiye bombalı saldırıda 10 kişi öldü, 30 kişi yaralandı
Son dakika haberi | Kabil'de bir camiye bombalı saldırıda 10 kişi öldü, 30 kişi yaralandı
Son dakika haberi | Kabil'de bir camiye bombalı saldırıda 10 kişi öldü, 30 kişi yaralandı
Son dakika haberi | Kabil'de bir camiye bombalı saldırıda 10 kişi öldü, 30 kişi yaralandı

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Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi | Kabil'de bir camiye bombalı saldırıda 10 kişi öldü, 30 kişi yaralandı - Son Dakika


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