Kabil'de bir güvenlik görevlisi öldürüldü - Son Dakika

Afganistan'ın başkenti Kabil'de bir güvenlik görevlisi uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetti.
Kabil Emniyet Müdürlüğü Sözcüsü Ferdevs Faramarz, basına yaptığı açıklamada, Kabil'in Kale-i Gaybi bölgesinde bir güvenlik görevlisinin kimliği belirsiz kişilerin silahlı saldırısına uğradığını söyledi.
Faramarz, saldırı sonucu güvenlik görevlisinin yaşamını yitirdiğini, saldırganın kaçtığını belirtti.
Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.
Ülke genelinde son zamanlarda artmaya başlayan suikast girişimlerinin hedefinde gazeteciler, aktivistler, din alimleri, devlet memurları ve güvenlik güçleri bulunuyor.
Afganistan hükümeti, bu saldırılardan Taliban'ı sorumlu tutuyor. Taliban ise saldırılarla bağlantısının olmadığını savunuyor.
Kaynak: AA
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