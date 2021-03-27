Kabil'de bir güvenlik görevlisi öldürüldü - Son Dakika

Afganistan hükümeti, bu saldırılardan Taliban'ı sorumlu tutuyor. Taliban ise saldırılarla bağlantısının olmadığını savunuyor.

Ülke genelinde son zamanlarda artmaya başlayan suikast girişimlerinin hedefinde gazeteciler, aktivistler, din alimleri, devlet memurları ve güvenlik güçleri bulunuyor.

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

Kabil Emniyet Müdürlüğü Sözcüsü Ferdevs Faramarz, basına yaptığı açıklamada, Kabil'in Kale-i Gaybi bölgesinde bir güvenlik görevlisinin kimliği belirsiz kişilerin silahlı saldırısına uğradığını söyledi.

Afganistan 'ın başkenti Kabil 'de bir güvenlik görevlisi uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetti.

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