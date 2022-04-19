Kabil'de bir okul ve kursta peş peşe bombalı saldırılar düzenlendi - Son Dakika
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Kabil'de bir okul ve kursta peş peşe bombalı saldırılar düzenlendi

19.04.2022 10:44
Kabil'de bir okul ve kursta peş peşe bombalı saldırılar düzenlendi

Afganistan'ın başkenti Kabil'in batısındaki Abdul Rahim Şehit Lisesi ve Mumtaz Kursunda peş peşe bombalı saldırılar düzenlendi.

Afganistan'ın başkenti Kabil'in batısındaki Abdul Rahim Şehit Lisesi ve Mumtaz Kursunda peş peşe bombalı saldırılar düzenlendi.

Taliban geçici hükümetinin Kabil Emniyet Müdürlüğü sözcüsü Halid Zadran, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Kabil'in batısında üç bombalı saldırıyla Şiilerin hedef alındığını söyledi.

Zadran, saldırılarda ölenlerin olduğunu belirtti.

Görgü tanıkları da saldırılarda hayatını kaybeden ve yaralananların olduğunu ifade etti.

Saldırıların gerçekleştiği bölgeye giden tüm caddeler trafiğe kapatıldı.

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

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Afganistan, Taliban, Şehit, Kabil, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kabil'de bir okul ve kursta peş peşe bombalı saldırılar düzenlendi - Son Dakika


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