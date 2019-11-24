Son Dakika Haberleri: Kabil'de BM aracına bombalı saldırı: 1 ölü, 5 yaralı
Son Dakika Güncel Kabil'de BM aracına bombalı saldırı: 1 ölü, 5 yaralı - Son Dakika

Kabil'de BM aracına bombalı saldırı: 1 ölü, 5 yaralı

6 saat önce

Afganistan'ın başkenti Kabil'de Birleşmiş Milletler (BM) çalışanlarını taşıyan araca düzenlenen bombalı saldırıda bir kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.

Kabil'de BM aracına bombalı saldırı: 1 ölü, 5 yaralı, System.String[]

Afganistan'ın başkenti Kabil'de Birleşmiş Milletler (BM) çalışanlarını taşıyan araca düzenlenen bombalı saldırıda bir kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.

Afganistan İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasrat Rahimi, basına yaptığı açıklamada, Kabil'in 9. bölgesinde BM'ye ait araca kimliği belirsiz kişi tarafından el bombası atıldığını belirtti.

Saldırıda yabancı uyruklu bir BM personelinin yaşamını yitirdiğini ifade eden Rahimi, 5 kişinin yaralandığını söyledi.

Hayatını kaybeden yabancının kimliği henüz açıklanmazken saldırıyı üstlenen olmadı.

Birleşmiş Milletler, Afganistan, Kabil, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.11.2019 09:10 Kaynak: AA
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