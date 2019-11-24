Son Dakika › Güncel › Kabil'de BM aracına bombalı saldırı: 1 ölü, 5 yaralı - Son Dakika
Kabil'de BM aracına bombalı saldırı: 1 ölü, 5 yaralı
6 saat önce
Afganistan'ın başkenti Kabil'de Birleşmiş Milletler (BM) çalışanlarını taşıyan araca düzenlenen bombalı saldırıda bir kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.
Haber Yayın Tarihi: 24.11.2019 09:10 Kaynak: AA
Afganistan'ın başkenti Kabil'de Birleşmiş Milletler (BM) çalışanlarını taşıyan araca düzenlenen bombalı saldırıda bir kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.
Afganistan İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasrat Rahimi, basına yaptığı açıklamada, Kabil'in 9. bölgesinde BM'ye ait araca kimliği belirsiz kişi tarafından el bombası atıldığını belirtti.
Saldırıda yabancı uyruklu bir BM personelinin yaşamını yitirdiğini ifade eden Rahimi, 5 kişinin yaralandığını söyledi.
Hayatını kaybeden yabancının kimliği henüz açıklanmazken saldırıyı üstlenen olmadı.
Irak'ta protestocular valilik binasını ateşe verdi Ankara Valiliği: Yarın ve salı günü F-16'lar test uçuşu yapacak Otomobil koyun sürüsüne çarptı: 70 koyun telef oldu Muharrem İnce'den itiraf: Cumhurbaşkanı adayıyken Zonguldak mitinginde hasta değildim, adaylıktan çekilmeyi düşünüyordum