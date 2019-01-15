Kabil'de Bombalı Saldırı: 1 Ölü
1 saat önce
Afganistan'ın başkenti Kabil'de ticari bir araca yerleştirilen bombanın patlaması sonucu 1 kişi öldü.
Afganistan'ın başkenti Kabil'de ticari bir araca yerleştirilen bombanın patlaması sonucu 1 kişi öldü.
İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Necib Daniş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Abdul Hak kavşağında ticari araca yerleştirilen bombanın patlaması sonucu 1 kişinin hayatını kaybettiğini söyledi.
Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.
Kabil'in 9. Bölgesi'nde yabancılara ait Green Village adındaki bir kampın yakınında dün akşam saatlerinde bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda da 4 kişi yaşamını yitirmişti.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 09:16 Kaynak: AA
Estetisyen Doktora Beyzbol Sopasıyla Saldırdılar
Kendisine Şiddet Uygulayan Nişanlısını Öldüren Hemşire Tutuklandı
Yaşlı Adam Ölümden Döndü
İçişleri Bakanlığı Listesinde Olan PKK'lı Şiyar Deniz Yüksel Öldürüldü