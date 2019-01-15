Son Dakika Haberleri: Kabil'de Bombalı Saldırı: 1 Ölü

Kabil'de Bombalı Saldırı: 1 Ölü

1 saat önce

Afganistan'ın başkenti Kabil'de ticari bir araca yerleştirilen bombanın patlaması sonucu 1 kişi öldü.

Kabil'de Bombalı Saldırı: 1 Ölü, System.String[]
Afganistan'ın başkenti Kabil'de ticari bir araca yerleştirilen bombanın patlaması sonucu 1 kişi öldü.

İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Necib Daniş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Abdul Hak kavşağında ticari araca yerleştirilen bombanın patlaması sonucu 1 kişinin hayatını kaybettiğini söyledi.

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

Kabil'in 9. Bölgesi'nde yabancılara ait Green Village adındaki bir kampın yakınında dün akşam saatlerinde bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda da 4 kişi yaşamını yitirmişti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 09:16 Kaynak: AA

Afganistan, Kabil, Güncel
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