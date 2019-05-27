Kabil'de bombalı saldırı
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Afganistan'ın başkenti Kabil'de Hac ve Evkaf Bakanlığı personelini taşıyan araca yerleştirilen bombanın patlatılması sonucu 10 kişinin yaralandığı bildirildi.
Afganistan
Haber Yayın Tarihi : 27.05.2019 08:59 Kaynak: AA
'ın başkenti Kabil
'de Hac
ve Evkaf Bakanlığı personelini taşıyan araca yerleştirilen bombanın patlatılması sonucu 10 kişinin yaralandığı bildirildi.
İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Hac ve Evkaf Bakanlığı personelini taşıyan minibüse yerleştirilen bombanın Kabil'in Baraki bölgesinde patlatıldığı belirtildi.
Saldırıda ilk belirlemelere göre 10 kişinin yaralandığı ifade edilen açıklamada, personeli taşıyan minibüs ile karşıdan gelen bir diğer aracın da hasar gördüğü aktarıldı.
Görgü tanıkları, saldırıda ölenlerin de olduğunu öne sürdü.
Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.
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