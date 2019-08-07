Son Dakika Haberleri: Kabil'de bombalı saldırı
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Kabil'de bombalı saldırı

1 saat önce

Afganistan'ın başkenti Kabil'de düzenlenen bombalı saldırıda en az 18 kişi hayatını kaybetti, 100 kişi yaralandı.

Kabil'de bombalı saldırı, System.String[]
Afganistan'ın başkenti Kabil'de düzenlenen bombalı saldırıda en az 18 kişi hayatını kaybetti, 100 kişi yaralandı.
ToloNews'da yer alan habere göre, Kamu Sağlığı Bakanlığından yapılan açıklamada, başkentin batısında bir polis merkezinde meydana gelen patlamada en az 18 kişinin yaşamını yitirdiği, 100'den fazla kişinin yaralandığı bildirildi.
İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Nusrat Rahimi, bombalı saldırının bölgedeki bir polis binasını hedef aldığını ifade ederek, saldırı öncesi güvenlik güçlerinin kentteki terör örgütü DEAŞ'ın hücrelerine yönelik operasyon başlattığına dikkati çekti.

Saldırıyı Taliban örgütü üstlendi.
Kabil'de dün İçişleri Bakanlığı çalışanlarına yönelik bir aracın geçişi sırasında bir bisiklete yerleştirilen patlayıcıların infilak ettirilmesi sonucu 5 kişi ölmüş, 7 kişi yaralanmıştı.
Afganistan, Kabil, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.08.2019 01:55 Kaynak: AA
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