Son Dakika Haberleri: Kabil'de bombalı saldırı: 5 ölü
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Kabil'de bombalı saldırı: 5 ölü

1 saat önce

Afganistan'ın başkenti Kabil'in Dar-ül Aman Caddesi'nde devlet memurlarını taşıyan minibüse yönelik düzenlenen bombalı saldırıda 5 kişinin öldüğü bildirildi.

Kabil'de bombalı saldırı: 5 ölü, System.String[]
Afganistan'ın başkenti Kabil'in Dar-ül Aman Caddesi'nde devlet memurlarını taşıyan minibüse yönelik düzenlenen bombalı saldırıda 5 kişinin öldüğü bildirildi.
İçişleri Bakanlığı Sözcücü Nasrat Rahimi, gazetecilere yaptığı açıklamada, Bağımsız İdari Reform ve Kamu Hizmeti Komisyonu personelini taşıyan minibüse yerleştirilen bombanın, Kabil'in Dar-ül Aman Caddesi'nde patladığını belirtti.
Saldırıda 5 kişinin yaşamını yitirdiğini ifade eden Rahimi, 10 kişinin de yaralandığını söyledi.
Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.
Öte yandan dün de başkent Kabil'de peş peşe düzenlenen 3 ayrı bombalı saldırıda bir kişi hayatını kaybetmişti.
Haber Yayın Tarihi : 03.06.2019 01:53 Kaynak: AA
Afganistan, Kabil, Güncel
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