Kabil'de bombalı saldırı: 5 ölü - Son Dakika

Afganistan'ın en büyük hapishanesi olan Pul-i Çerhi'de onlarca DEAŞ ve Taliban militanı tutuluyor.

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

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