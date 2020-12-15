Kabil'de bombalı saldırı: Vali yardımcısı hayatını kaybetti - Son Dakika

Kabil'de bombalı saldırı: Vali yardımcısı hayatını kaybetti

15.12.2020 09:31
Kabil'de bombalı saldırı: Vali yardımcısı hayatını kaybetti, System.String[]

Afganistan'ın başkenti Kabil'de sabah saatlerinde meydana gelen bombalı saldırıda, Kabil Vali Yardımcısı Mahboobullah Mohebi, hayatını kaybetti.

Afganistan'ın başkenti Kabil'de sabah saatlerinde meydana gelen bombalı saldırıda, Kabil Vali Yardımcısı Mahboobullah Mohebi, hayatını kaybetti.

Afganistan İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Tariq Arian yazılı yaptığı açıklamada, bu sabah vali yardımcısının aracına 'manyetik bir bombanın' yapıştırıldığını ve bombanın patlamasıyla Mahboobullah Mohebi'nin hayatını kaybettiğini ifade etti. Patlamada vali yardımcısının iki korumasının ise yaralandığı belirtildi.Yetkililer, patlamanın soruşturulduğunu belirtirken, bombalı saldırıyı henüz üstelenen olmadı.


Kabil'de bombalı saldırı: Vali yardımcısı hayatını kaybetti

Afganistan, Kabil, Dünya, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Dünya Kabil'de bombalı saldırı: Vali yardımcısı hayatını kaybetti - Son Dakika Dünya


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