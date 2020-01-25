Kabil'de bombalı saldırıda 1 kişi öldü - Son Dakika

Kabil'de bombalı saldırıda 1 kişi öldü
6 saat önce
Afganistan'ın başkenti Kabil'de polis aracına yerleştirilen bombanın patlatılması sonucu bir kişi hayatını kaybetti.
Haber Yayın Tarihi: 25.01.2020 06:56 Kaynak: AA
Afganistan'ın başkenti Kabil'de polis aracına yerleştirilen bombanın patlatılması sonucu bir kişi hayatını kaybetti.
İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasrat Rahimi, basına yaptığı açıklamada, Kabil'in Mirveyis Meydan bölgesinde polis aracına yerleştirilen bombanın patlatıldığını belirtti.
Rahimi, saldırıda bir sivilin yaşamını yitirdiğini, 4 kişinin de yaralandığını söyledi.
Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.
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