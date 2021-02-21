Kabil'de bombalı saldırıda 2 kişi öldü - Son Dakika

Kabil'de bombalı saldırıda 2 kişi öldü

21.02.2021 17:51
Kabil'de bombalı saldırıda 2 kişi öldü, System.String[]

Afganistan'ın başkenti Kabil'de düzenlenen bombalı saldırıda 2 kişi hayatını kaybetti.

Afganistan'ın başkenti Kabil'de düzenlenen bombalı saldırıda 2 kişi hayatını kaybetti.

Kabil Emniyet Müdürlüğü Sözcüsü Ferdevs Faramarz, basına yaptığı açıklamada, Kabil'in Baraki Barak kavşağında polis aracını hedef alan bombalı saldırı düzenlendiğini söyledi.

Faramarz, saldırıda 2 kişinin yaşamını yitirdiğini, aralarında çocukların da bulunduğu 5 kişinin de yaralandığını belirtti.

Görgü tanıkları ise ölü sayısının 3 olduğunu öne sürdü.

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

Emniyet Müdürlüğü, bombalı saldırı, Afganistan, Kabil, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kabil'de bombalı saldırıda 2 kişi öldü - Son Dakika


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