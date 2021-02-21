Kabil'de bombalı saldırıda 2 kişi öldü - Son Dakika

Afganistan'ın başkenti Kabil'de düzenlenen bombalı saldırıda 2 kişi hayatını kaybetti.
Kabil Emniyet Müdürlüğü Sözcüsü Ferdevs Faramarz, basına yaptığı açıklamada, Kabil'in Baraki Barak kavşağında polis aracını hedef alan bombalı saldırı düzenlendiğini söyledi.
Faramarz, saldırıda 2 kişinin yaşamını yitirdiğini, aralarında çocukların da bulunduğu 5 kişinin de yaralandığını belirtti.
Görgü tanıkları ise ölü sayısının 3 olduğunu öne sürdü.
Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.
Kaynak: AA
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